Якісне очищення обличчя допоможе вирівняти тон шкіри, звузити пори та сальні залози, позбутися чорних цяток та камедонів.

Чищення має проводити лише лікар та лише у стерильних умовах. Проте дівчата доволі часто практикують такі процедури у домашніх умовах.

Факти ICTV запитали в лікаря-дерматокосметолога з міжнародним досвідом Дарії Тіщенко, чи можна самостійно проводити чищення та як робити це безпечно в домашніх умовах.

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Чи можна самостійно проводити чищення обличчя

Дарія Тіщенко зазначає, що чищення – це процедура, яку має проводити лише лікар, виключно у стерильних умовах.

– Проводити такі процедури самостійно небезпечно! Як засвідчує практика, після домашніх видавлювань ми помічаємо тільки загострення процесу, рознесення інфекції по всьому обличчі, – зазначає лікар-дерматокосметолог.

Тіщенко додає, для того, щоби мати здорову та чисту шкіру зовсім не обов’язково ходити на чистку обличчя кожні 2-4 тижня. Чистка не є панацеєю від висипань.

– Важливо правильно очищувати шкіру вдома за допомогою професійного домашнього догляду, ходити на пілінг хоча б раз на місяць, консультуватися з лікарем-косметологом, – каже лікар.

Загалом, така процедура доволі травматична. Чищення проводять лише тоді, коли справді є потреба, але реабілітація повинна бути дуже короткою.

– Неможливо за один сеанс вичистити все, інакше це буде знущання над шкірою. Вона просто потребує щоденного догляду та правильного підходу у лікуванні, як і будь-який інший орган у нашому тілі, – зазначає Тіщенко.

Чищення: кому необхідне та яке буває

Процедура чистки обличчя показана пацієнтам, які мають:

чорні цятки та комедони;

підвищену сальність шкіри;

розширені пори;

нерівний тон шкіри;

закупорку пор міліумами.

Після процедури шкіра не повинна бути червоною чи набряклою, на ній не має бути ран або інших залишкових слідів. Лікар зазначає, що стійка гіперемія (переповнення кров’ю судин) не є нормою.

Якщо після чищення шкіра запалена – процедуру проведено неправильно.

За словами лікаря, сьогодні існує доволі багато методів проведення процедури чистки обличчя. Проте Тіщенко наголошує, що лише лікар-дерматокосметолог може призначити чистку, а пацієнт має слідувати рекомендаціям.

Лікар-дерматокосметолог зазначила, що сьогодні існує багато методів проведення чисток. Серед них:

Механічна (або мануальна) — проводиться для видалення глибоких пробок, комедонів, міліумів і виконується руками лікаря з використанням ложечки Уно.

УЗ-чищення — відлущує поверхневий шар епідермісу за допомогою ультразвуку. Але це доволі легка, поверхнева чистка.

Вакуумна — це апаратний метод, завдяки якому очищується шкіра від бруду та надлишку шкірного жиру (себуму). Процедура, до речі, безболісна .

Хімічна — передбачає використання поверхневого всесезонного пілінгу. Видів є багато, тому все добирається дуже індивідуально. До речі, це доволі безпечна, дієва, оновлювальна процедура без реабілітації і болю.

– У своїй практиці, я досить часто комбіную пілінг з механічною чисткою, оскільки це і очищення, і оновлення шкіри! – каже лікар.

Чистка обличчя в домашніх умовах

Лікар категорично не рекомендує проводити очищення обличчя самостійно в домашніх умовах.

– Щоби підтримувати стан шкіри в нормі, необхідно приділяти їй увагу кожного дня, вранці та ввечері завдяки домашньому догляду, тоді це справді працює, і ми помічаємо результати, – каже лікар.

Щодо процедур, які допомагають покращувати та підтримувати стан шкіри, це можуть бути хімічні пілінги, плазмотерапія, мезотерапія, ботулінотерапія та різноманітні догляди.

– Пам’ятайте, що ці процедури лікар призначає індивідуально кожному пацієнту. Це варто враховувати, – додає Тіщенко.

Якщо ви все ж вирішили проводити чищення вдома, пам’ятайте, що усе має бути стерильно. Крім того, домашню чистку потрібно проводити поетапно:

Очищення – слід ретельно помити руки з милом, щоб уникнути потрапляння інфекції та бруду. Змийте макіяж за допомогою спеціального гелю, пінки та міцелярної води.

– слід ретельно помити руки з милом, щоб уникнути потрапляння інфекції та бруду. Змийте макіяж за допомогою спеціального гелю, пінки та міцелярної води. Розпарення – зробіть парову лазню. Саме вона підготує епідерміс до подальшої чистки.

Чистка – в домашніх умовах ви можете зробити мануальну (видавлювання) або механічну (зі спеціальними пристроями) чистку. Пам’ятайте, якщо ви маєте гнійні запалення або складні прищі – проводити чищення вдома категорично заборонено!

– в домашніх умовах ви можете зробити мануальну (видавлювання) або механічну (зі спеціальними пристроями) чистку. Заспокоєння шкіри – після чистки обличчя потрібно обов’язково заспокоїти шкіру. Для цього потрібно зробити глиняну маску, яка не лише звузить пори, а й надасть обличчю здорове сяйво.

– після чистки обличчя потрібно обов’язково заспокоїти шкіру. Для цього потрібно зробити глиняну маску, яка не лише звузить пори, а й надасть обличчю здорове сяйво. Зволоження – останній етап чищення обличчя. Вам потрібно зволожити та заспокоїти шкіру, подразнену після видалення вугрів.

Слід використати тонізуючі тоніки та зволожувальні креми. Спершу протріть шкіру тоніком, а потім необхідно зволожте кремом.

Проте зловживати таким способом очищення не варто. Проводити домашню чистку слід один раз на місяць, попередньо звернувшись до косметолога за консультацією.