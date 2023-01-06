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Когда идти к гинекологу и как подготовиться к визиту — советы

6 января 2023, 12:12
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
гінеколог

Каждая женщина должна один-два раза в год посещать гинеколога. Профилактический осмотр у гинеколога позволяет избежать различных заболеваний и является важной предпосылкой здорового будущего женщины.

Факты ICTV выяснили, когда лучше посещать врача и как подготовиться к приему.

Когда идти к гинекологу: до или после месячных

В медицинском центре Васеда отмечают, что профилактический осмотр у врача следует назначать в первой фазе цикла, на 8-12 день после окончания менструации.

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— За два-три дня до приема стоит отказаться от таблеток, спринцеваний и половой жизни. Если вы болеете и принимаете антибиотики или противовирусные препараты, скажите об этом врачу, — отмечают в медцентре.

Дело в том, что химические препараты могут несколько исказить результаты анализов.

Также в медцентре Васеда советуют женщинам не переусердствовать с гигиеническими процедурами перед визитом.

— Достаточно только подмыться снаружи, вагинальный душ делать не нужно. Иначе анализ мазка на микрофлору будет искажен, — говорят в медцентре.

Как подготовиться к визиту у гинеколога

Конечно, женщина должна подмыться. Также не стоит приходить к гинекологу в грязном белье.

Особой подготовки для визита к врачу не существует, впрочем, в медцентре Васеда отмечают, чтобы визит к гинекологу проходил без лишних волнений и не вызывал стресса, каждой женщине стоит найти своего постоянного врача.

— Приготовьтесь на первом приеме ответить на много вопросов: начало первой менструации, дата последней менструации, характер и продолжительность менструальных выделений, начало половой жизни, количество половых партнеров, метод предохранения, перенесенные и имеющиеся заболевания, беременности, роды и аборты, — советуют женщинам в медцентре.

Обо всех этих моментах гинеколог может вас спросить, чтобы выяснить особенности женского организма.

Когда нужно идти к гинекологу

  • Один-два раза в год на профилактический осмотр, при условии, что вас ничего не беспокоит.
  • При планировании беременности.
  • Если есть неприятные ощущения, сбой цикла, нехарактерные и необычные выделения.
  • Если менструации нет более трех месяцев.
  • Во время беременности.
  • Если во время менструации испытываете сильную боль, выделения обильные и длятся более шести дней.
  • При жжении и зуде половых органов.
  • Появилось жжение и боль во время мочеиспускания.
  • Неприятные ощущения в груди.
  • Если хотите подобрать средства интимной гигиены.

На самом деле причин может быть множество. Поэтому врачи настаивают, чтобы женщины посещали гинеколога регулярно, а не тогда, когда болезнь уже начала прогрессировать!

Важно добавить, что именно от своевременного выявления и лечения определенного заболевания зависит общее состояние и здоровье женщины.

Источник: Медицинский центр Васеда

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