Каждая женщина должна один-два раза в год посещать гинеколога. Профилактический осмотр у гинеколога позволяет избежать различных заболеваний и является важной предпосылкой здорового будущего женщины.

Факты ICTV выяснили, когда лучше посещать врача и как подготовиться к приему.

Когда идти к гинекологу: до или после месячных

В медицинском центре Васеда отмечают, что профилактический осмотр у врача следует назначать в первой фазе цикла, на 8-12 день после окончания менструации.

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— За два-три дня до приема стоит отказаться от таблеток, спринцеваний и половой жизни. Если вы болеете и принимаете антибиотики или противовирусные препараты, скажите об этом врачу, — отмечают в медцентре.

Дело в том, что химические препараты могут несколько исказить результаты анализов.

Также в медцентре Васеда советуют женщинам не переусердствовать с гигиеническими процедурами перед визитом.

— Достаточно только подмыться снаружи, вагинальный душ делать не нужно. Иначе анализ мазка на микрофлору будет искажен, — говорят в медцентре.

Как подготовиться к визиту у гинеколога

Конечно, женщина должна подмыться. Также не стоит приходить к гинекологу в грязном белье.

Особой подготовки для визита к врачу не существует, впрочем, в медцентре Васеда отмечают, чтобы визит к гинекологу проходил без лишних волнений и не вызывал стресса, каждой женщине стоит найти своего постоянного врача.

— Приготовьтесь на первом приеме ответить на много вопросов: начало первой менструации, дата последней менструации, характер и продолжительность менструальных выделений, начало половой жизни, количество половых партнеров, метод предохранения, перенесенные и имеющиеся заболевания, беременности, роды и аборты, — советуют женщинам в медцентре.

Обо всех этих моментах гинеколог может вас спросить, чтобы выяснить особенности женского организма.

Когда нужно идти к гинекологу

Один-два раза в год на профилактический осмотр, при условии, что вас ничего не беспокоит.

на профилактический осмотр, при условии, что вас ничего не беспокоит. При планировании беременности.

Если есть неприятные ощущения, сбой цикла, нехарактерные и необычные выделения.

Если менструации нет более трех месяцев.

Во время беременности.

Если во время менструации испытываете сильную боль, выделения обильные и длятся более шести дней.

При жжении и зуде половых органов.

Появилось жжение и боль во время мочеиспускания.

Неприятные ощущения в груди.

Если хотите подобрать средства интимной гигиены.

На самом деле причин может быть множество. Поэтому врачи настаивают, чтобы женщины посещали гинеколога регулярно, а не тогда, когда болезнь уже начала прогрессировать!

Важно добавить, что именно от своевременного выявления и лечения определенного заболевания зависит общее состояние и здоровье женщины.

Источник: Медицинский центр Васеда