Цистит – це запалення сечового міхура. Цей термін нерідко використовують для позначення інфекції, пов’язаної із запаленням слизової оболонки сечового міхура і з порушенням його функції. Хвороба супроводжується постійними позивами до сечовипускання, болем внизу живота, свербінням і печінням у ділянці статевих органів.

Лікар-уролог, проктолог Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV про те, чому виникає цистит, як його розпізнати та вилікувати.

Причини виникнення

Спеціаліст стверджує, що у 90% випадків причиною запалення сечового міхура є інфекція. Найчастіше – це кишкова паличка Escherihia coli. Бактерії та віруси проникають через уретру або потрапляють із кровотоком, якщо в організмі є осередок інфекції (пієлонефрит, запальні захворювання статевих органів тощо).

– Жінки частіше страждають на цистит, ніж чоловіки. Через особливості анатомії: анальний канал, піхва, сечовивідний канал знаходяться дуже близько один від одного, що сприяє поширенню бактерій з анального каналу. Приблизно від 20 до 40% жіночого населення стикалися із цим захворюванням, – розповів Кондратенко.

Найпоширеніші причини виникнення циститу:

запалення нирок, репродуктивних органів;

патології передміхурової залози у чоловіків;

переохолодження;

ослаблений імунітет;

цукровий діабет;

переповнення сечового міхура та затримки сечовипускання;

недостатня інтимна гігієна;

носіння вузької білизни;

безконтрольне застосування антибіотиків;

стресові ситуації.

Симптоми циститу

Гострий цистит характеризується частим сечовипусканням, що супроводжується “ріжучим” болем, вмістом крові і помутнінням сечі, неприємними відчуттями внизу живота, що посилюються під час сечовипускання, підвищенням температури тіла, загальним нездужанням. Під час запущених стадій може з’являтись постійний ниючий біль в попереку.

Хронічний цистит протікає майже безсимптомно. Єдине, на що можна звернути увагу – це часті позиви до сечовипускання.

Виникнення циститу після сексу

– Якщо протягом 24 годин після сексу або трохи пізніше ви виявили симптоми циститу, це вказує на статевий шлях передання інфекції (посткоїтальний цистит), – каже лікар.

Бактерії з піхви легко проникають в уретру та сечовий міхур, якщо зовнішній отвір уретри розташовано занадто близько до входу у піхву.

Недостатня кількість природної змазки в зоні жіночих зовнішніх статевих органів, нехтування правилами інтимної гігієни одним або обома партнерами, поєднання вагінального та анального сексу в одному статевому акті призводять до того, що кишкова паличка Escherihia coli легко потрапляє до сечостатевої системи.

Діагностика

Найперше, що потрібно зробити, аби виявити цистит – загальний аналіз сечі. Лікар може побачити, чи підвищений вміст лейкоцитів, бактерій та чи є еритроцити та білок. Водночас бакпосів сечі вже вкаже на бактерії, які викликали запалення, і до якого препарату вони чутливі.

Для виключення структурних змін потрібно зробити УЗД нирок та сечового міхура з визначенням кількості залишкової сечі. Під час хронічних рецидивуючих циститів лікар може рекомендувати цистоскопію.

Лікування циститу

Під час гострого циститу зазначай призначають уроантисептики, рідше антибіотики, наприкінці курсу лікування обов’язково здати контрольний бакпосів сечі, щоб переконатися у перемозі над хворобою.

Під час хронічного рецидивуючого циститу, викликаного кишковою паличкою, пропонують пройти спеціальну вакцинацію, щоб уникнути повторення інфікування.

Подібну до циститу симптоматику можуть викликати й інші захворювання. Лейкоплакія сечового міхура – це тонка бактеріальна плівка, що вистилає сечовий міхур зсередини, вона не чутлива до медикаментозних препаратів.

Нейрогенний сечовий міхур – за нього виникають непідконтрольні позиви до сечовипускання. Біль і різі під час сечовипускання може спричинити відходження піску або каміння. Відчуття неповного спорожнення сечового міхура та кров у сечі – одні з ознак пухлини сечового міхура. Всі ці захворювання вимагають додаткових аналізів та обстежень для встановлення остаточного діагнозу.

Тому лікар радить не затягувати зі зверненням до уролога у разі виникнення симптомів. Тільки спеціаліст зможе оцінити стан і призначити ефективне лікування, завдяки якому людина забуде про неприємні відчуття.