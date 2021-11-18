Цистит — это воспаление мочевого пузыря. Этот термин нередко используют для обозначения инфекции, связанной с воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря и с нарушением его функции. Болезнь сопровождается постоянными позывами к мочеиспусканию, болью внизу живота, зудом и жжением в области половых органов.

Врач-уролог, проктолог Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV о том, почему возникает цистит, как его распознать и вылечить.

Причины возникновения

Специалист утверждает, что в 90% случаев причиной воспаления мочевого пузыря является инфекция. Чаще всего — это кишечная палочка Escherihia coli. Бактерии и вирусы проникают через уретру или попадают с кровотоком, если в организме есть очаг инфекции (пиелонефрит, воспалительные заболевания половых органов).

— Женщины чаще страдают циститом, чем мужчины. Из-за особенностей анатомии: анальный канал, влагалище, мочевыводящий канал находятся очень близко друг от друга, что способствует распространению бактерий из анального канала. Примерно от 20 до 40% женского населения сталкивались с этим заболеванием, — рассказал Кондратенко.

Самые распространенные причины возникновения цистита:

воспаление почек, репродуктивных органов;

патологии предстательной железы у мужчин;

переохлаждение;

ослабленный иммунитет;

сахарный диабет;

переполнение мочевого пузыря и задержка мочеиспускания;

недостаточная интимная гигиена;

ношение узкого белья;

бесконтрольное применение антибиотиков;

стрессовые ситуации.

Симптомы цистита

Острый цистит характеризуется частым мочеиспусканием, сопровождающимся “режущей” болью, содержанием крови и помутнением мочи, неприятными ощущениями внизу живота, которые усиливаются при мочеиспускании, повышением температуры тела, общим недомоганием. При запущенных стадиях может появляться постоянная ноющая боль в пояснице.

Хронический цистит протекает почти бессимптомно. Единственное, на что можно обратить внимание – это частые позывы к мочеиспусканию.

Возникновение цистита после секса

— Если в течение 24 часов после секса или чуть позже вы обнаружили симптомы цистита, это указывает на половой путь передачи инфекции (посткоитальный цистит), — говорит врач.

Бактерии из влагалища легко проникают в уретру и мочевой пузырь, если наружное отверстие уретры расположено слишком близко ко входу во влагалище.

Недостаточное количество естественной смазки в области женских наружных половых органов, пренебрежение правилами интимной гигиены одним или обоими партнерами, сочетание вагинального и анального секса в одном половом акте приводят к тому, что кишечная палочка Escherihia coli легко попадает в мочеполовую систему.

Диагностика

Первое, что нужно сделать, чтобы выявить цистит — общий анализ мочи. Врач может увидеть, повышено ли содержание лейкоцитов, бактерий и есть ли эритроциты и белок. В то же время бакпосев мочи уже укажет на бактерии, которые вызвали воспаление и к какому препарату они чувствительны.

Для исключения структурных изменений нужно сделать УЗИ почек и мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи. При хронических рецидивирующих циститах врач может рекомендовать цистоскопию.

Лечение цистита

Во время острого цистита обычно назначают уроантисептики, реже антибиотики, в конце курса лечения обязательно сдать контрольный бакпосев мочи, чтобы убедиться в победе над болезнью.

Во время хронического рецидивирующего цистита, вызванном кишечной палочкой, предлагают пройти специальную вакцинацию, чтобы избежать повторного инфицирования.

Подобную циститу симптоматику могут вызвать и другие заболевания. Лейкоплакия мочевого пузыря — это тонкая бактериальная пленка, выстилающая мочевой пузырь изнутри, она не чувствительна к медикаментозным препаратам.

Нейрогенный мочевой пузырь — при нем возникают неподконтрольные позывы к мочеиспусканию. Боль и рези при мочеиспускании может вызвать отхождение песка или камней. Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и кровь в моче — одни из признаков опухоли мочевого пузыря. Все эти заболевания требуют дополнительных анализов и обследований для установления окончательного диагноза.

Поэтому врач советует не затягивать с обращением к урологу в случае возникновения симптомов. Только специалист сможет оценить состояние и назначить эффективное лечение, благодаря которому человек забудет о неприятных ощущениях.