Геморрой у беременных может часто возникать как во время беременности, так и после родов. Некоторые женщины, стесняясь врача, надеются на то, что болезнь пройдет сама, но, как правило, это лишь усугубляет их состояние.

Появляются геморроидальные узлы, которые препятствуют нормальному образу жизни, нарушая работоспособность женщины, и негативно влияют на психоэмоциональное состояние молодой мамы.

Врач-проктолог, уролог Андрей Кондратенко рассказал в комментарии Фактам ICTV о том, что такое геморрой у беременных, почему он возникает и как можно его вылечить.

Что такое геморрой у беременных

По словам врача, абсолютно у всех есть геморроидальная ткань, похожая на клубок ниток. А фактически это клубок сосудов, которые под действием провоцирующих факторов увеличиваются.

Эта ткань может вообще не меняться в размерах, а может стать настоящей проблемой. Этому способствуют сидячая работа, беременность и роды, малоподвижный образ жизни, хронические запоры, неправильное питание, чрезмерные физические нагрузки, заболевания кишечника.

Причины возникновения

В первом триместре беременности в организме женщины начинаются значительные гормональные изменения, ответственные за сохранение и развитие беременности. Это приводит к крайне неприятному побочному эффекту — склонности к запорам.

— Задержка стула вызывает повышение внутрибрюшного давления, а жесткие каловые массы травмируют анальный канал, что может вызвать увеличение геморроидальных узлов, образование анальной трещины или острого тромбоза, — отметил Кондратенко.

Во втором и третьем триместрах матка быстро увеличивается и сдавливает кишечник и венозные сосуды, расположенные в брюшной полости, что приводит к застою крови в малом тазу и геморроидальных узлах, а также усиливает хронические запоры.

Виды геморроя у беременных

Геморрой делится на наружный и внутренний. Симптомы заболевания практически одинаковые. А точный диагноз пациенту может установить только врач во время осмотра.

Основные симптомы

боли во время опорожнения и после него;

усиление болевых ощущений во время ходьбы и сидения;

зуд и жжение в области анального отверстия;

чувство неполного опорожнения после похода в туалет;

выделение крови во время дефекации;

ощущение инородного тела в заднем проходе.

Как лечить геморрой во время беременности

Проктолог утверждает, что геморрой у беременных врачи предпочитают лечить консервативно. При появлении первых симптомов следует обратиться к специалисту, который грамотно подберет препараты с учетом срока гестации, локализации патологического процесса, фазы развития заболевания, наличия осложнений.

— Важно не заниматься самолечением, потому что ситуация может ухудшиться, и у врача не останется альтернативы хирургическому лечению, — подчеркнул он.

Даже во время использования мазей и свечей довольно большая доза препарата попадает в кровоток, ведь в прямой кишке хорошее всасывание. Поэтому терапию лекарственными препаратами следует проводить под наблюдением двух специалистов – проктолога и акушера-гинеколога.

Как избежать возникновения геморроя беременным женщинам

Лучшее, что может сделать будущая мама, это по возможности предотвратить развитие осложнений. Поэтому необходимо соблюдать диету.

Исключить из рациона продукты, раздражающие слизистую оболочку прямой кишки: острое, соленое, копченое, маринованное и алкоголь.

Чтобы добиться ежедневного стула мягкой консистенции, рацион следует наполнить продуктами с повышенным содержанием клетчатки: чернослив, апельсины, яблоки, овощные салаты, заправленные растительным маслом, каши. Исключение: рис, груша, айва.

Употреблять мясо и рыбу нежирных сортов. Способ приготовления блюд: варить, тушить, запекать.

Пить ежедневно 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. То есть если вес 67 кг * 30 мл = 2 литра жидкости в сутки.

Также стоит помнить о гигиенических процедурах. Категорически запрещено пользоваться туалетной бумагой или гигиеническими салфетками. После опорожнения кишечника необходимо подмываться водой комнатной температуры, либо в крайней ситуации пользоваться влажной туалетной бумагой.

Беременной женщине нужно избегать длительного пребывания в положении сидя, поскольку это приводит к застою крови в венозных сплетениях малого таза. Особенно опасно длительное сидение на унитазе (пролистывание ленты соцсетей, размышления во время акта опорожнения кишечника). Стоит увеличить количество прогулок пешком на свежем воздухе, делать лечебную гимнастику, также можно пойти на плавание.

Как предотвратить возникновение геморроя после родов

— Появление геморроя у беременных обычно связано с физиологическими изменениями, которые протекают в организме будущей мамы. Поэтому в большинстве случаев увеличенные узлы исчезают через несколько месяцев после родов, — сообщил врач.

Если женщина до беременности замечала у себя симптомы геморроя, то обязательно стоит обратиться к проктологу на этапе планирования беременности, ведь гораздо проще вылечить геморрой до беременности и родов.