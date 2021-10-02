Сегодня, 2 октября, когда Украина отмечает День уролога, есть повод поговорить о заболеваниях, о которых мужчины часто умалчивают, но от этого не чувствуют себя легче.

Что такое аденома и что такое рак предстательной железы? Можно ли предупредить эти смертельно опасные патологии? Что нужно знать мужчинам в первую очередь, чтобы не стать постоянными пациентами урологических клиник? Об этом и многом другом Факты ICTV расспросили одного из ведущих специалистов в сфере мужского здоровья — руководителя Центра урологии и онкоурологии клинической больницы Феофания, кандидата медицинских наук, онкохирурга, уролога высшей категории Павла Яковлева.

Второе сердце мужчины

— Павел Георгиевич, известно, что одна из самых актуальных проблем, связанных со здоровьем мужчин среднего и старшего возраста, это проблема с предстательной железой. Это действительно так?

— Да, это правильное понимание значимости этого органа. И давайте начнем нашу беседу с обозначения того, что предстательная железа — чрезвычайно важный орган, который находится в малом тазу, под мочевым пузырем. Его анатомическая особенность заключается в том, что он, словно муфта, обхватывает мочеиспускательный канал. Поэтому, когда возникает проблема с предстательной железой или с простатой, мужчины прежде всего жалуются на трудности с мочеиспусканием.

Это именно тот симптом, с которым пациент приходит на прием к урологу. Этот специалист должен провести дифференциальную диагностику, чтобы понять, что именно является причиной беспокойств у пациента.

Медицинский фольклор называет предстательную железу вторым сердцем мужчины. Это подчеркивает важность самого органа для мужского здоровья и, соответственно, важность патологий, которые этот орган поражают.

Мужчины, как правило, стараются преуменьшить значимость возникшей проблемы с простатой. И порой дотягивают визит к врачу до того, что болезнь переходит в критическую фазу – когда мужчина уже не может помочиться. Это — острая задержка мочи, ургентное состояние, требующее неотложной медицинской помощи.

Чтобы не допустить этой крайности, современная медицина рекомендует прохождение обязательного профилактического осмотра. То есть мужчины, начиная с 40 лет, а если нет факторов риска, то с 50, обязаны ежегодно приходить на профилактический осмотр к урологу.

Профилактический осмотр – наше все

— Тем более, что на ранних стадиях патология простаты никак себя не проявляет, правильно?

— Абсолютно правильно. Особенно, если мы говорим об аденоме и о раке простаты. Аденома – это доброкачественное увеличение предстательной железы, рак — злокачественное поражение и также увеличение этого органа. Аденома — это меньшее зло, в отличие от рака простаты, который вызывает значительные страдания пациента на запущенных стадиях, и от которого пациенты могут погибать. Действительно, и рак, и аденома на ранних стадиях себя ничем не проявляют. Поэтому важны профилактические осмотры, чтобы выявить проблему на доклинической стадии, то есть до стадии проявления заболевания.

— А насколько все-таки распространены патологии простаты?

— На этот счет есть весьма, на мой взгляд, красноречивые статистические сравнительные данные по заболеванию предстательной железы у мужчин Украины и Америки. Здесь главный критерий – выявление болезни на той или иной стадии.

К примеру, мы знаем, что рак простаты, как и любая онкопатология, имеет четыре стадии. Первая стадия рака – это самое начало болезни. Четвертая стадия – финальная.

Так вот, в Украине, по последним данным статистики за 2019 год, рак предстательной железы выявлен у 8 178 мужчин. Из них только у 0,3% рак простаты выявлен на первой стадии и у 36,6 % больных – на второй. Первая и вторая стадия характеризуются как органо-локализованный процесс, то есть патология пока еще ограничена органом, она не вышла за его пределы. Это важный аспект, поскольку на этой стадии хирург в состоянии излечить пациента от болезни, убрать ее полностью путем удаления простаты, в которой развился рак. После такой радикальной операции пациент может считаться здоровым.

А вот в Америке органо-локализованный рак предстательной железы обнаруживается у 74% мужчин. В Украине, как мы уже отметили, первая и вторая стадия вместе дают нам результат 36,9%. То есть более чем в два раза меньше. Иными словами, у американских мужчин это заболевание выявляется значительно чаще.

А теперь давайте посмотрим на четвертую стадию, на которой вылечить человека уже невозможно, потому что рак уже вышел далеко за пределы органа с развитием отдаленных метастазов. Мы можем только продлить жизнь человека на некоторое время с помощью разных лекарственных средств и улучшить качество жизни. В Украине рак предстательной железы на четвертой стадии диагностируется у 30,14% мужчин, в Америке – у 47%.

Процентное соотношение заболевших раком предстательной железы в Украине и Америке одинаковое. И в Украине, и в Америке данное заболевание находится на втором месте по распространенности среди мужчин (после рака легких). Но в Украине эти больные приходят к онкоурологам позже, что равносильно диагностике на более поздних стадиях. В Америке ранняя (читай, своевременная) диагностика этого заболевания более эффективна и проявляется в том, что у 74% больных патологию выявляют на ранних стадиях, когда радикальное лечение возможно.

— А что такое радикальное лечение?

— Речь идет о полном удалении органа, в котором развилось то или иное заболевание. В нашем случае — предстательной железы. Важно понимать, что мы устраняем тем самым не причину патологии, но ее следствие.

Украинские мужчины обращаются за специализированной помощью к урологу или другим докторам в двух случаях. По необходимости, когда уже трудно или больно мочиться, или в моче появилась кровь, или возникли боли в нижней части живота. Второй случай более гуманный – это визит к урологу на профилактический осмотр, когда симптомов заболевания еще нет, но человек понимает, насколько важно контролировать состояние своего здоровья и стремиться выявить болезнь именно на ранней стадии.

Стадия четвертая. Последняя…

— Правильно ли считать, что рак на четвертой стадии неоперабелен?

— Увы, это так. В онкологии лечение бывает двух видов: радикальное и паллиативное. И если мы говорим о раке предстательной железы, то радикальным явлется лечение, которое помогает избавить пациента от болезни. Это возможно только на первой и второй стадиях. При третьей стадии применяется комплекс лечебных мер. Это может быть и операция, и облучение, и гормональная терапия.

На четвертой же стадии делать операцию и удалять пораженный раком орган, то есть простату, уже смысла нет. Поскольку опухолевая ткань распространилась далеко за пределы органа.

Именно поэтому выявление рака простаты на ранних стадиях является очень важным условием сохранения здоровья и долголетия тех мужчин, у которых это заболевание может развиться.