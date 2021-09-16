Вакцинироваться от коронавируса можно, если у человека имеются сопутствующие заболевания.
Об этом медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова в программе Минуточку.
Прививки можно получить человеку, у которого онкология, бронхиальная астма, поллиноз, аллергия (другая, не поллиноз), аутоиммунные заболевания, диабет, кардиологические заболевания и другие.
— Конечно, можно и нужно: вакцина призвана защитить пациентов старшего возраста, у которых есть сопутствующие заболевания, или у пациентов младшего возраста, у которых есть сопутствующие заболевания, — отметила она.
Коронавирус наиболее опасен именно для людей, находящихся в зоне риска.
Поэтому если у человека есть сопутствующие болезни — это первое показание для того, чтобы поторопиться с вакцинацией и получить две дозы. Через две недели после второй дозы организм будет защищен.
В то же время запрещено прививаться, если:
- есть аллергические реакции на любой из компонентов вакцины;
- была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;
- есть лихорадка (температура свыше 38°C).
Если все же есть сомнения относительно того, можно ли вакцинироваться от Covid-19, лучше обратиться к своему семейному врачу.
За сутки, 15 сентября, в Украине от коронавируса получили прививки 118 786 людей. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы — 49 980 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу – 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 106 749 прививок.
Подробнее о вакцинации от коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.
Источник: Екатерина Булавинова