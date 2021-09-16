Вакцинуватися від коронавірусу можна, якщо у людини є супутні захворювання.

Про це медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова у програмі Хвилиночку.

Щеплення можна отримати людині, у якої онкологія, бронхіальна астма, поліноз, алергія (інша, не поліноз), аутоімунні захворювання, діабет, кардіологічні захворювання та інші.

– Звичайно, можна й потрібно: вакцина покликана захистити пацієнтів старшого віку, у яких є супутні захворювання, або пацієнтів молодшого віку, у яких є супутні захворювання, – зазначила вона.

Коронавірус найбільш небезпечний саме для людей, які перебувають у зоні ризику.

Тому якщо у людини є супутні хвороби – це найперше показання для того, аби поквапитися з вакцинацією та отримати дві дози. Через два тижні після другої дози організм буде захищеним.

Водночас заборонено щеплюватися, якщо:

є алергічні реакції на будь-який з компонентів вакцини;

була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини;

є гарячка (температура понад 38°C).

Якщо все ж є сумніви щодо того, чи можна вакцинуватися від Covid-19, краще звернутися до свого сімейного лікаря.

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За добу, 15 вересня, в Україні від коронавірусу отримали щеплення 118 786 людей. Одну дозу отримали 68 806 людей, повністю імунізовані – 49 980 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей, з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 106 749 щеплень.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Катерина Булавінова