Сьогодні, 2 жовтня, коли Україна відзначає День уролога, є привід поговорити про захворювання, яке чоловіки часто замовчують, але від цього не відчувають себе легше.

Що таке аденома і що таке рак передміхурової залози? Чи можна попередити ці смертельно небезпечні патології? Що потрібно насамперед знати чоловікам, щоб не стати постійними пацієнтами урологічних клінік? Про це та багато іншого Факти ICTV розпитали одного з провідних фахівців у сфері чоловічого здоров’я – керівника Центру урології та онкоурології клінічної лікарні Феофанія, кандидата медичних наук, онкохірурга, уролога вищої категорії Павла Яковлєва.

Друге серце чоловіка

– Павле Георгійовичу, відомо, що одна з найактуальніших проблем, пов’язаних зі здоров’ям чоловіків середнього та старшого віку, це проблема з передміхуровою залозою. Це дійсно так?

– Так, це правильне розуміння значущості цього органу. І давайте почнемо нашу бесіду з позначення того, що передміхурова залоза – надзвичайно важливий орган, розташований у малому тазу, під сечовим міхуром. Його анатомічна особливість полягає в тому, що він, немов муфта, охоплює сечовипускальний канал. Тому, коли виникає проблема з передміхуровою залозою або з простатою, чоловіки насамперед скаржаться на труднощі з сечовипусканням.

Це саме той симптом, з яким пацієнт приходить на прийом до уролога. Цей фахівець повинен провести диференціальну діагностику, щоб зрозуміти, що саме є причиною занепокоєнь пацієнта.

Медичний фольклор називає передміхурову залозу другим серцем чоловіка. Це підкреслює важливість самого органу для чоловічого здоров’я і, відповідно, важливість патологій, які цей орган вражають.

Чоловіки, як правило, намагаються применшити значущість виниклої проблеми з простатою. І часом відкладають візит до лікаря до того, що хвороба переходить у критичну фазу – коли чоловік вже не може помочитися. Це гостра затримка сечі, ургентний стан, що вимагає невідкладної медичної допомоги.

Щоб не допустити цієї крайності, сучасна медицина рекомендує проходження обов’язкового профілактичного огляду. Тобто чоловіки, починаючи з 40 років, а якщо немає факторів ризику, то з 50, зобов’язані щорічно приходити на профілактичний огляд до уролога.

Профілактичний огляд – наше все

– Тим більше, що на ранніх стадіях патологія простати ніяк себе не проявляє, правильно?

– Абсолютно правильно. Особливо, якщо ми говоримо про аденому і про рак простати. Аденома – це доброякісне збільшення передміхурової залози, рак – злоякісне ураження і також збільшення цього органу. Аденома – це менше зло, на відміну від раку простати, який викликає значні страждання пацієнта на запущених стадіях, і від якого пацієнти можуть гинути. Дійсно, і рак, і аденома на ранніх стадіях себе нічим не проявляють. Тому важливі профілактичні огляди, щоб виявити проблему на доклінічній стадії, тобто до стадії прояву захворювання.

– А наскільки все-таки поширені патології простати?

– З цього приводу є вельми, на мій погляд, красномовні статистичні порівняльні дані щодо захворювання передміхурової залози у чоловіків України та Америки. Тут головний критерій – виявлення хвороби на тій чи тій стадії.

Наприклад, ми знаємо, що рак простати, як і будь-яка онкопатологія, має чотири стадії. Перша стадія раку – це початок хвороби. Четверта стадія – фінальна.

Так от, в Україні, за останніми даними статистики за 2019 рік, рак передміхурової залози виявлено у 8 178 чоловіків. З них лише у 0,3% рак простати виявлено на першій стадії і у 36,6% хворих – на другій. Перша і друга стадія характеризуються як органо-локалізований процес, тобто патологія поки що обмежена органом, вона не вийшла за його межі. Це важливий аспект, оскільки на цій стадії хірург спроможний вилікувати пацієнта від хвороби, прибрати її повністю шляхом видалення простати, в якій розвинувся рак. Після такої радикальної операції пацієнт може вважатися здоровим.

А ось в Америці органо-локалізований рак передміхурової залози виявляється у 74% чоловіків. В Україні, як ми вже зазначили, перша і друга стадія разом дають нам результат 36,9%. Тобто більш ніж удвічі менше. Іншими словами, у американських чоловіків це захворювання виявляється значно частіше.

А тепер давайте подивимося на четверту стадію, коли вилікувати людину вже неможливо, тому що рак вже вийшов далеко за межі органу з розвитком віддалених метастазів. Ми можемо тільки продовжити життя людини на деякий час за допомогою різних лікарських засобів і поліпшити якість життя. В Україні рак передміхурової залози на четвертій стадії діагностується у 30,14% чоловіків, в Америці – у 47%.

Відсоткове співвідношення хворих на рак передміхурової залози в Україні та Америці однакове. І в Україні, і в Америці захворювання перебуває на другому місці за поширеністю серед чоловіків (після раку легень). Але в Україні ці хворі приходять до онкоурологів пізніше, що рівноцінно діагностиці на більш пізніх стадіях. В Америці рання (читай, своєчасна) діагностика цього захворювання більш ефективна – це проявляється в тому, що у 74% хворих патологію виявляють на ранніх стадіях, коли радикальне лікування можливе.

– А що таке радикальне лікування?

– Йдеться про повне видалення органу, в якому розвинулося те чи те захворювання. У нашому випадку – передміхурової залози. Важливо розуміти, що ми усуваємо тим самим не причину патології, але її наслідок.

Українські чоловіки звертаються по спеціалізовану допомогу уролога або інших лікарів у двох випадках. За потреби, коли вже важко або боляче мочитися, або в сечі з’явилася кров, або виникли болі в нижній частині живота. Другий випадок більш гуманний – це візит до уролога на профілактичний огляд, коли симптомів захворювання ще немає, але людина розуміє, наскільки важливо контролювати стан свого здоров’я і прагнути виявити хворобу саме на ранній стадії.

Стадія четверта. Остання…

– Чи правильно вважати, що рак на четвертій стадії неоперабельний?

– На жаль, це так. В онкології лікування буває двох видів: радикальне і паліативне. І якщо ми говоримо про рак передміхурової залози, то радикальним є те лікування, яке допомагає позбавити пацієнта від хвороби. Це можливо тільки на першій і другій стадіях. На третій стадії застосовується комплекс лікувальних заходів. Це може бути і операція, і опромінення, і гормональна терапія.

На четвертій же стадії робити операцію і видаляти уражений раком орган, тобто простату, вже сенсу немає. Оскільки пухлинна тканина поширилася далеко за межі органу.

Саме тому виявлення раку простати на ранніх стадіях є дуже важливою умовою збереження здоров’я і довголіття тих чоловіків, у яких це захворювання може розвинутися.