Геморой у вагітних часто може виникати як під час вагітності, так і після пологів. Деякі жінки, соромлячись лікаря, сподіваються на те, що хвороба мине сама, але здебільшого це лише загострює їхній стан.

З’являються гемороїдальні вузли, які перешкоджають нормальному способу життя, порушуючи працездатність жінки, та негативно впливають на психоемоційний стан молодої мами.

Лікар-проктолог, уролог Андрій Кондратенко розповів у коментарі Фактам ICTV про те, що таке геморой у вагітних, чому він виникає та як можна його вилікувати.

Що таке геморой у вагітних

За словами лікаря, абсолютно у всіх є гемороїдальна тканина, схожа на клубок ниток. А фактично це клубок судин, які під дією провокуючих факторів збільшуються.

Ця тканина може взагалі не змінюватись у розмірах, а може стати справжньою проблемою. Цьому сприяють сидяча робота, вагітність та пологи, малорухливий спосіб життя, хронічні закрепи, неправильне харчування, надмірні фізичні навантаження, захворювання кишківника.

Причини виникнення

У першому триместрі вагітності в організмі жінки починаються значні гормональні зміни, відповідальні за збереження та розвиток вагітності. Це призводить до вкрай неприємного побічного ефекту – схильності до закрепів.

– Затримка випорожнень викликає підвищення внутрішньочеревного тиску, а жорсткі калові маси травмують анальний канал, що може викликати збільшення гемороїдальних вузлів, утворення анальної тріщини або гострого тромбозу, – зазначив Кондратенко.

У другому та третьому триместрах матка швидко збільшується та здавлює кишківник і розташовані у черевній порожнині венозні судини, що призводить до застою крові в малому тазу та у гемороїдальних вузлах, а також посилює хронічні закрепи.

Види геморою у вагітних

Геморой поділяється на зовнішній та внутрішній. Симптоми захворювання практично однакові. А точний діагноз пацієнтці може встановити лише лікар під час огляду.

Основні симптоми

болі під час випорожнення та після нього;

посилення больових відчуттів під час ходьби та сидіння;

свербіж та печіння в області анального отвору;

почуття неповного спорожнення після походу до туалету;

виділення крові під час дефекації;

відчуття стороннього тіла в задньому проході.

Як лікувати геморой під час вагітності

Проктолог стверджує, що геморой у вагітних лікарі вважають за краще лікувати консервативно. Під час перших симптомів слід звернутися до спеціаліста, який грамотно підбере препарати, враховуючи термін гестації, локалізацію патологічного процесу, фази розвитку захворювання, наявність ускладнень.

– Важливо не займатися самолікуванням, бо ситуація може погіршитись, і у лікаря не залишиться альтернативи хірургічному лікуванню, – наголосив він.

Навіть під час використання мазей і свічок досить велика доза препарату потрапляє у кровотік, адже у прямій кишці хороше всмоктування, тому терапію лікарськими препаратами слід проводити під наглядом двох фахівців – проктолога та акушера-гінеколога.

Як уникнути виникнення геморою вагітним жінкам

Найкраще, що може зробити майбутня мама, це за можливості запобігти розвитку ускладнень. Тому необхідно дотримуватися дієти.

Виключити із раціону продукти, що подразнюють слизову оболонку прямої кишки: гостре, солоне, копчене, мариноване та алкоголь.

Щоб досягти щоденного випорожнення м’якої консистенції, раціон слід наповнити продуктами з підвищеним вмістом клітковини: чорнослив, апельсини, яблука, овочеві салати, заправлені рослинною олією, каші. Виключення: рис, груша, айва.

Вживати м’ясо та рибу нежирних сортів. Спосіб приготування страв: варити, тушкувати, запікати.

Пити щодня 30 мл рідини на 1 кг маси тіла. Тобто якщо вага 67 кг * 30 мл = 2 літри рідини на добу.

Також варто пам’ятати про гігієнічні процедури. Категорично заборонено користуватися туалетним папером або гігієнічними серветками. Після випорожнення кишківника необхідно підмиватися водою кімнатної температури, або в крайньому разі користуватися вологим туалетним папером.

Вагітній жінці потрібно уникати тривалого перебування у положенні сидячи, оскільки це призводить до застою крові у венозних сплетіннях малого таза. Особливо небезпечним є тривале сидіння на унітазі (гортання стрічки соцмереж, роздуми під час спорожнення кишківника). Варто збільшити кількість прогулянок пішки на свіжому повітрі, робити лікувальну гімнастику, також можна піти на плавання.

Як запобігти виникненню геморою після пологів

– Поява геморою у вагітних зазвичай пов’язана з фізіологічними змінами, які протікають в організмі майбутньої мами. Тому збільшені вузли переважно зникають через кілька місяців після пологів, – зауважив лікар.

Якщо жінка до вагітності помічала у себе симптоми геморою, то обов’язково варто звернутися до проктолога на етапі планування вагітності, адже набагато простіше вилікувати геморой до вагітності та пологів.