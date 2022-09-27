Так у суспільстві повелося, що ходити до лікарів – справа не чоловіча. А профілактичні огляди взагалі вигадали боягузи. Та насправді турбуватися про чоловіче здоров’я треба, бо втратити його просто. Особливо слід бути уважними до свого тіла тим, кому за 40 років.

Факти ICTV поспілкувалися з урологом Романом Валецьким і дізналися п’ять основних причин відвідати лікаря.

Вік 40+

З віком рівень небезпеки для чоловічого здоров’я зростає. Американські фахівці порахували – щогодини рак простати вбиває одного чоловіка на планеті. До того ж, медики попереджають, що хвороба значно молодшає.

Зараз дивляться

– Після 40 років слід щорічно звертатися до уролога на медогляд. Сьогодні чоловіку, щоб уберегти себе від дуже розповсюдженої онкології – раку простати, достатньо лише раз на рік здавати спеціальний аналіз крові. Погодьтеся – це дуже просто. Це основний аналіз, який пацієнт після 40 років повинен здавати щорічно у уролога, – каже лікар.

Раніше, коли цей аналіз не був доступним, то рак простати виявляли на пізніх стадіях, не операбельних. Іде прогрес і нині можна або попередити, або ж виявити на ранніх стадіях таке захворювання.

Домішки крові у сечі

Це також причина негайного звернення до лікаря. Навіть, якщо виділення незначні і без болю.

– Тобто пацієнта нічого не турбує, а кров в сечі є. Це є основною ознакою та симптомом раку сечового міхура. В нормі колір сечі солом’яно-жовтий, але впродовж доби він може змінюватися. Може бути прозора сеча, зранку – концентрована. Про це пацієнт має знати і не лякатися, що колір сечі може змінюватися, – каже лікар.

Але насторожитися треба, коли є кров у сечі, коли вона містить багато слизу, є каламутною, або має різкий запах.

Безплідний шлюб

Пара не може завести дитину. Якщо впродовж року спроби завагітніти закінчуються фіаско, це прямий привід відвідати уролога. У майже половині випадків причиною є саме чоловіче безпліддя.

– Причин цьому може бути три. Коли сперма не виробляється в яєчках. Друга причина – коли сперма виробляється, але вона поганої якості. Третя причина – коли сперма виробляється, але не доставляється в потрібній кількості. Це може відбуватися з різних причин. Від банального запалення простати до серйозних генетичних порушень, – пояснює Роман Валецький.

Біль у промежині та у яєчках

Причиною може бути – запалення нирок та сечового міхура. До речі, ці хвороби частіше вражають жінок. А ось порушення сечовипускання та виділення з уретри у чоловіків можуть свідчити про запалення та інфекційний процес.

– Біль може бути гострим чи ниючим. Може також бути дискомфорт під час сечовипускання. Ці симптоми є ознакою того, що необхідно відвідати уролога. Це може бути симптомами ниркової хвороби чи коліки, – наголошує уролог.

Порушення статевої функції та проблеми з ерекцією

– Це також причина звернення до уролога. Ослаблення ерекції, швидкий статевий акт. Нині через стрес та втому – це дуже поширені скарги серед пацієнтів. Серед причин можуть бути гормональні збої, судинні розлади – попереджає лікар.

Загалом, лікар радить проходити огляд уролога хоча б раз на рік, навіть якщо ви не відчуваєте неприємних симптомів. Бо виявити нездужання на початковому етапі – це і більші шанси на одужання і менше грошей на лікування. Головне пам’ятайте, – практично кожна ситуація нині вирішується сучасною медициною.