Біль у статевому члені після сексу – уролог розповів, чи нормально це

Деяких чоловіків може турбувати біль у статевому члені після сексу. Це не є нормою та потребує консультації з лікарем.

Про це під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповів уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Біль у статевому органі після сексу – ненормальне явище. Одне з первинних досліджень, яке ми призначаємо пацієнту під час виникнення больового синдрому, – це УЗД статевого члена з медикаментозною пробою. Але виконувати пробу чи ні, ми вирішуємо на консультації під час огляду, – зазначає Сейдалі Халілов.

За його словами, УЗД статевого члена може проводитись у стані ерекції та поза ним.

Щоб виникла ерекція, використовується медикаментозна проба.

Однак, чи потрібна вона взагалі, вирішує фахівець.

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Тому чоловікові не варто терпіти біль, але також немає необхідності одразу бігти на УЗД. Для початку потрібен огляд лікаря-уролога.