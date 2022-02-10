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Біль у статевому члені після сексу – уролог розповів, чи нормально це

10 Лютого 2022, 10:34
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
мужчина чоловік
Джерело: Depositphotos

Деяких чоловіків може турбувати біль у статевому члені після сексу. Це не є нормою та потребує консультації з лікарем.

Про це під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповів уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Біль у статевому органі після сексу – ненормальне явище. Одне з первинних досліджень, яке ми призначаємо пацієнту під час виникнення больового синдрому, – це УЗД статевого члена з медикаментозною пробою. Але виконувати пробу чи ні, ми вирішуємо на консультації під час огляду, – зазначає Сейдалі Халілов.

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За його словами, УЗД статевого члена може проводитись у стані ерекції та поза ним.

Щоб виникла ерекція, використовується медикаментозна проба.

Однак, чи потрібна вона взагалі, вирішує фахівець.

Тому чоловікові не варто терпіти біль, але також немає необхідності одразу бігти на УЗД. Для початку потрібен огляд лікаря-уролога.

Теги
поради лікаря , Секс
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