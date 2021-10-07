Існує чимало стереотипів щодо того, яким має бути чоловічий статевий орган. Є думка, що довгий пеніс – це добре, чоловік із такою перевагою отримує більше задоволення від сексу, здатний краще задовольнити жінку, це привід для гордості та вихвалянь. Зворотна ж ситуація нерідко призводить до насмішок з боку як чоловіків, так і жінок

Однак розмір пеніса жодним чином не впливає на якість сексу і здатність задовольнити партнера. Швидше навпаки, він може стати перешкодою, каже сексолог Анастасія Білозор.

– Розмір чоловічого пеніса не обов’язково має бути 20-25 см, як про це мріють деякі чоловіки. Що він більший, то менша чутливість. Найчутливіша частина – головка і кілька сантиметрів нижче неї, вся інша частина менш чутлива, – каже Анастасія Білозор.

За її словами, довжина чоловічого “достоїнства” жодним чином не впливає на здатність чоловіка задовольнити жінку.

– У піхві жінки також – 3-4 см від входу найчутливіші. Тому навіть якщо у чоловіка пеніс завдовжки 10 см, цього буде достатньо. Фахівці кажуть, що навіть 3-5 см вистачить. Водночас діаметр набагато важливіший, ніж довжина, – продовжує сексолог.

Як зазначає Анастасія Білозор, розмір статевого члена – це не більше, ніж стереотип: для чоловіка це – привід похвалитися, для жінки – причина дорікнути або образити, якщо виникла складна ситуація, конфлікт.

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Водночас дуже часто довгий пеніс може стати не предметом для гордості, а проблемою як для чоловіка, так і для його коханої.

– У чоловіків з довгим статевим членом бувають проблеми з чутливістю, з ерекцією, секс приносить менше задоволення, – пояснює сексолог.

View this post on Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

Щодо жінки, то для неї секс з таким партнером може бути не таким приємним, як хотілося б, і приносити не задоволення, а лише болісні відчуття, оскільки глибина піхви теж має обмеження. Середньостатистична довжина піхви жінки становить від 7 до 12 см.