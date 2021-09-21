Сухість піхви – проблема, з якою стикаються чимало жінок. Вона може викликати щоденний дискомфорт, а також значно погіршувати якість статевого життя.

Про її причини та лікування на своїй сторінці в Instagram написала лікар-гінеколог, сексолог Марія Щербак.

– Сухість піхви – це нездатність організму до повноцінного виділення природного змащування, – говорить Марія Щербак.

Причини цього порушення можуть бути як фізіологічними, так і психосоматичними.

Фізіологічні причини:

гормональний збій;

менопауза;

захворювання щитоподібної залози;

приймання гормональних препаратів;

вживання продуктів, які викликають процеси бродіння у кишківнику;

часта і посилена інтимна гігієна;

спринцювання і використання свічок;

зниження місцевого імунітету;

наявність інфекцій.

Психосоматичні причини:

зниження сексуального бажання;

апатія, депресія, відсутність бажання жити;

внутрішня образа на родичів;

внутрішній протест проти чоловіків;

неможливість втілити задумане.

Розподіл причин важливий, адже від того, що спровокувало проблему, залежить і лікування.

– Так дивно: гінеколог говорить про образи і протести? Дуже часто призначення мільйонів способів лікування не дає результату, а причина буває банально у голові. Так, таке буває, – продовжує гінеколог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

Лікування сухості піхви

Для початку, за словами фахівця, потрібно правильно встановити і вирішити проблему.

Потім важливо налагодити роботу кишківника, правильно підмиватися.

Також можна проводити спеціальні процедури, серед яких плазмоліфтінг, шліфування.