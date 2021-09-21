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Причини сухості піхви та як позбутися проблеми

21 Вересня, 14:32 Людмила Грубнік
женщина
Джерело: Pixabay

Сухість піхви – проблема, з якою стикаються чимало жінок. Вона може викликати щоденний дискомфорт, а також значно погіршувати якість статевого життя.

Про її причини та лікування на своїй сторінці в Instagram написала лікар-гінеколог, сексолог Марія Щербак.

– Сухість піхви – це нездатність організму до повноцінного виділення природного змащування, – говорить Марія Щербак.

Причини цього порушення можуть бути як фізіологічними, так і психосоматичними.

Фізіологічні причини:

  • гормональний збій;
  • менопауза;
  • захворювання щитоподібної залози;
  • приймання гормональних препаратів;
  • вживання продуктів, які викликають процеси бродіння у кишківнику;
  • часта і посилена інтимна гігієна;
  • спринцювання і використання свічок;
  • зниження місцевого імунітету;
  • наявність інфекцій.
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Психосоматичні причини:

  • зниження сексуального бажання;
  • апатія, депресія, відсутність бажання жити;
  • внутрішня образа на родичів;
  • внутрішній протест проти чоловіків;
  • неможливість втілити задумане.

Розподіл причин важливий, адже від того, що спровокувало проблему, залежить і лікування.

– Так дивно: гінеколог говорить про образи і протести? Дуже часто призначення мільйонів способів лікування не дає результату, а причина буває банально у голові. Так, таке буває, – продовжує гінеколог.

 

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Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

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Лікування сухості піхви

Для початку, за словами фахівця, потрібно правильно встановити і вирішити проблему.

Потім важливо налагодити роботу кишківника, правильно підмиватися.

Також можна проводити спеціальні процедури, серед яких плазмоліфтінг, шліфування.

Теги
лікування , Поради , поради лікаря
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