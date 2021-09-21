Сухість піхви – проблема, з якою стикаються чимало жінок. Вона може викликати щоденний дискомфорт, а також значно погіршувати якість статевого життя.
Про її причини та лікування на своїй сторінці в Instagram написала лікар-гінеколог, сексолог Марія Щербак.
– Сухість піхви – це нездатність організму до повноцінного виділення природного змащування, – говорить Марія Щербак.
Причини цього порушення можуть бути як фізіологічними, так і психосоматичними.
Фізіологічні причини:
- гормональний збій;
- менопауза;
- захворювання щитоподібної залози;
- приймання гормональних препаратів;
- вживання продуктів, які викликають процеси бродіння у кишківнику;
- часта і посилена інтимна гігієна;
- спринцювання і використання свічок;
- зниження місцевого імунітету;
- наявність інфекцій.
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Психосоматичні причини:
- зниження сексуального бажання;
- апатія, депресія, відсутність бажання жити;
- внутрішня образа на родичів;
- внутрішній протест проти чоловіків;
- неможливість втілити задумане.
Розподіл причин важливий, адже від того, що спровокувало проблему, залежить і лікування.
– Так дивно: гінеколог говорить про образи і протести? Дуже часто призначення мільйонів способів лікування не дає результату, а причина буває банально у голові. Так, таке буває, – продовжує гінеколог.
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Лікування сухості піхви
Для початку, за словами фахівця, потрібно правильно встановити і вирішити проблему.
Потім важливо налагодити роботу кишківника, правильно підмиватися.
Також можна проводити спеціальні процедури, серед яких плазмоліфтінг, шліфування.