Свербіння в промежині – досить делікатна тема, про яку багато хто соромиться говорити вголос. Тому люди довгий час страждають від цих неприємних симптомів. Факти ICTV вирішили поспілкуватися з гінекологом Оленою Капрюшиною і дізнатися, як позбутися свербіння в промежині у домашніх умовах.

– Причин свербіння в промежині буває багато. Це можуть бути інфекції або пошкодження нервів. Іноді буває так, що причина невідома. На щастя, в цьому питанні існує багато профілактичних підходів і лікувальних заходів, – розповідає медик.

Що таке промежина

Це ділянка шкіри між піхвою та анусом у жінок, і мошонкою і анусом у чоловіків.

Зараз дивляться

Найчастіше і у жінок, і у чоловіків промежина є джерелом свербіння та дискомфорту. Причини можуть бути різні, починаючи від роздратування шкіри та закінчуючи супутніми захворюваннями, які не є першопричиною.

Причини, які викликають свербіж

Анальний свербіж. Може бути викликаний контактним дерматитом, тобто контактом одягу зі слизовою. Також може виникати через грибкові або бактеріальні інфекції. Або через опіки і травми після воскової депіляції або використання лазерного епілятора в домашніх умовах.

Якщо ми говоримо про хронічне анальне свербіння, то найбільш частими причинами можуть бути отопічний дерматит, діабет, базально-клітинна карцинома.

Сверблячка може бути викликана і гельмінтами, тобто глистами.

Ще є таке поняття, як ідіопатичне печіння – свербіж незрозумілого походження, визначити першопричину якого лікарю дуже складно.

Інфекції, які передаються статевим шляхом. Найчастіше такий свербіж пов’язаний із герпесом, він може бути як анальний, так і вагінальний. Може бути пов’язаний з кондиломами або бородавками промежини і у жінок, і у чоловіків.

Подібні симптоми і у гонореї, але вона ще підкріплюється певними виділеннями, що мають запах тухлої риби.

Також свербіж у цій області можуть викликати лобкові воші.

Двосторонні травми. Тобто травми, пов’язані з розведенням ніг. Наприклад, під час їзди на велосипеді. Виникає травма, яка може викликати свербіж, печіння і навіть больові відчуття.

В ідеалі така травма проходить через 2-3 дні відпочинку. Можна також прикласти холодний компрес на ділянку травми або приймати будь-який знеболюючий препарат протягом 3-5 днів. Якщо ж болюче відчуття не проходить, тоді пацієнт обов’язково звертається до лікаря.

Є причини, які викликають свербіння в промежині тільки у жінок або тільки у чоловіків.

Причини свербіння у жінок

П ісляпологові травми . Якщо жінку під час пологів розрізали, для того щоб голівка дитини могла пройти через родові шляхи. Відчуття свербіння або печіння можу виникати в процесі загоєння.

. Якщо жінку під час пологів розрізали, для того щоб голівка дитини могла пройти через родові шляхи. Відчуття свербіння або печіння можу виникати в процесі загоєння. Дріжджові інфекції . Молочниця або кандида. Зазвичай цей стан включає в себе вагінальний свербіж, який може поширюватися на область промежини, може виникати біль під час сексу а також при сечовипусканні.

. Молочниця або кандида. Зазвичай цей стан включає в себе вагінальний свербіж, який може поширюватися на область промежини, може виникати біль під час сексу а також при сечовипусканні. Гормональне витончення тканин. Ми говоримо про жінок, які вже вступили в менопаузу, і у них відбувається природне зниження естрогену. І тоді витончення слизової піхви та промежини теж може викликати свербіж.

Причини свербіння у чоловіків

Хірургічні втручання . Урологічна операція, видалення передміхурової залози у зв’язку з раком, звуження сечівника. Або обрізання крайньої плоті.

. Урологічна операція, видалення передміхурової залози у зв’язку з раком, звуження сечівника. Або обрізання крайньої плоті. Гангрена Фурн іє . Це рідкісне явище, пов’язане, наприклад, з хірургічно ю операці єю , після якої відбувається інфікування сечовивідних шляхів. Н айчастіше причинами є їзда на велосипеді на мотоциклі, катання на конях.

Як зняти свербіж в домашніх умовах

Пропити п ротиалергічні таблетки, які продаються в аптеках без рецепта.

ротиалергічні таблетки, які продаються в аптеках без рецепта. Прикласти холодний компрес на область промежини.

Нанести пом’якшувальний крем на аногенитальную область або дитяче масло від попрілостей, яке містить оксид цинку і має ефект загоєння.

Дуже важливо звернути увагу на те, яку нижню білизну ви носите. Вона повинна бути бавовняною. І це не мають бути стрінги.

Незважаючи на всі ці поради, гінеколог все ж радить не соромитися і за перших же симптомів свербіння звернутися до лікаря, щоб підібрати правильне лікування.