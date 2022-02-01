Діагноз атопічний дерматит ставлять дітям досить часто. Що його викликає? Чи “переросте” малюк хворобу, чи проблема залишиться на все життя? І чи є ефективне лікування атопічного дерматиту? На ці та інші батьківські “чому” погодилася відповісти дитячий дерматолог Ганна Стовбир.

Звідки береться атопічний дерматит

Ганна Сергіївна Стовбир відразу розпочала нашу розмову з розвінчування стійких міфів про атопічний дерматит.

– Повинна внести ясність: атопічний дерматит – це не харчова алергія, як думає багато батьків. І просто тривала жорстка дієта для малюка навряд чи зможе кардинально покращити ситуацію, – каже лікар. – Обмеження в їжі можуть бути виправдані, якщо значущість тих чи тих продуктів у генезі атопічного дерматиту безумовно доведена. Реакцію організму дитини на нові продукти харчування мама може помітити, якщо вестиме щоденник харчування малюка.

То що, дійсно, харчова алергія у розвитку атопічного дерматиту не відіграє жодної ролі? Відіграє! Більше того, вони йдуть, так би мовити, пліч-о-пліч. Алергію, зокрема харчову, можна розглядати як каталізатор, спусковий гачок атопічного дерматиту, а не як причину. Те саме можна сказати і про респіраторну алергію. Щоправда, інгаляційна складова набуває значення, як правило, у дітей після 3-х років. І тоді, у деяких випадках, паралельно з атопічним дерматитом може розвинутись алергічний риніт та бронхіальна астма.

Потрібно розуміти, що у разі атопічного дерматиту насамперед ідеться про особливості будови шкірного покриву, порушення функцій шкіри, зокрема епідермісу, та спадкову схильність.

Тому, коли запитують, звідки береться ця напасть, відповідь – від мами з татом, від бабусі з дідусем, – має сприйматися буквально.

Дослідження підтвердили, що малюки, родичі яких хворіли в дитинстві на атопічний дерматит, мають високу схильність до цього захворювання. Якщо ж обоє батьків страждали від атопічного дерматиту, ймовірність народження малюка з такою самою дерматологічною проблемою становить близько 80%. Треба бути готовими до того, що хвороба, найімовірніше, проявиться у дитини, якщо не в немовлячому віці, то до 5-6 років.

Втім, деяким батькам, які у дитинстві стикалися з проявами атопічного дерматиту, може й пощастити: якщо у дитини не проявилися гострі алергічні реакції до шкільного віку, можна зітхнути з полегшенням – пронесло.

Коли вперше проявляється атопічний дерматит

Хвороба найчастіше починається в перші 6 місяців життя після введення підгодовування або переходу з грудного вигодовування на додаткове або штучне харчування. Втім, вона може початися і в пізнішому віці. Але пік захворювання, як правило, настає до 2-х років.

Атопічним дерматитом в основному страждають діти, які проживають у великих містах або розвинених країнах. Поширеність хвороби за останні 30 років збільшилася, нині до 20% дітей з промислово розвинених країн схильні до цього захворювання.

У це важко повірити, але багато дослідників пояснюють таку вибірковість атопічного дерматиту… покращенням гігієнічних умов, у яких народжується та проживає дитина.

Серед факторів, що погіршують перебіг атопічного дерматиту, – пересушене повітря в квартирі, контакт з агресивними миючими засобами, килимові покриття в дитячій кімнаті, надлишок пилу та тютюновий дим, використання синтетичних тканин в одязі або постільній білизні дитини та негативний емоційний фон у сім’ї малюка.

Провокуючим фактором можна вважати і холодну пору року, влітку атопічний дерматит, так би мовити, затихає.

Якщо не свербить – не атопічний дерматит

Існує низка типових симптомів атопічного дерматиту. Батьки відразу звертають увагу на пересушеність шкіри, її розтріскування, характерний висип… І найголовніше – свербіж, що виснажує дитину, позбавляє її сну. Діти стають неспокійними, агресивними і постійно намагаються почухати свербляче місце. Коли малюк розчісує шкіру до крові, в зону уражених ділянок можуть проникати мікроорганізми, і тоді до захворювання підключається грибкова, вірусна або бактеріальна інфекція, зокрема стафілококова, що загрожує різними ускладненнями. Більше того, хвороботворна мікрофлора виступає не тільки як інфекційний агент, але і як додатковий алергійний фактор.

Розвиток та перебіг атопічного дерматиту у кожному віці має свої особливості. З 3-х до 6 місяців хвороба проявляється гостро. Уражаються в основному щоки, лоб, вушні раковини, волосиста частина голови, колінні та ліктьові згини рук та ніг, сідниці. Батьки виявляють симетричні висипання, що сверблять, утворення шкірок-лусочок на ураженій шкірі немовляти.

– Але, незалежно від віку, гостра стадія атопії може зникнути так само раптово, як і виникла. Однак це не означає зникнення самої патології. Вона просто ховається в організмі й чекає на випадок для активізації, – підкреслює лікар Стовбир.

До другого року життя у 60% малюків клінічні прояви атопічного дерматиту можуть зникнути. При переході ж хвороби у хронічну форму рецидиви атопічного дерматиту трапляються протягом усього життя.

Як і чим лікувати

Лікування атопічного дерматиту у дітей включає протизапальну, антибактеріальну, протисвербіжну терапію та зволоження.

Про зволоження варто сказати окремо. Постійне зволоження шкіри – запорука тривалого поліпшення стану малюка. Отже, суттєво зменшується потреба активного використання протизапальних препаратів.

– Спеціальні креми та мазі – емоленти – перешкоджають пересиханню, відновлюють бар’єрну функцію шкіри. Адже вони містять фізіологічні ліпіди, споріднені з ліпідами епідермісу, – підкреслює лікар Стовбир. – Навіть коли гостру фазу хвороби вдалося подолати, емоленти мають отримати постійну прописку в домашній аптечці та використовуватися щодня з метою профілактики.

Одна з найбільших помилок батьків – скасування купання дітей, особливо під час загострення хвороби.

– Навпаки, діткам з атопічним дерматитом просто необхідне щоденне купання – до 15 хвилин, – наголошує Ганна Стовбир. – Воно очищає і зволожує шкіру, покращує проникнення лікарських препаратів, запобігає інфікуванню, та й просто приносить задоволення дитині.

Вода для купання має бути приємно теплою, але в жодному разі не гарячою. Гаряча ще більше пересушить шкіру. Щоб дехлорувати воду з-під крана, її потрібно відстоювати близько 2 годин, а потім вже нагрівати для купання. Не варто додавати у воду настої череди, ромашки, кореня солодки, що мають підсушуючий ефект, краще віддати перевагу спеціальному маслу для пом’якшення води.

Категорично не можна використовувати при купанні мочалку та мило. Обирайте гіпоалергенні гелі. Після купання шкіру дитини варто лише промокнути м’яким рушником. Але не витирати насухо! На ще вологу шкіру треба нанести спеціальні засоби – ті самі емоленти.

Якщо домашнє лікування не допомагає, то, у тяжких випадках, лікар може призначити кортикостероїдні препарати: місцево – мазі, креми, лосьйони або курс уколів в умовах стаціонару. Дуже ефективні вологі обгортання. Але ця процедура проводиться лише в умовах медичного центру.

Дієта при атопічному дерматиті

Це найскладніший аспект лікування атопічного дерматиту. Навіть думки фахівців розходяться: одні – за жорстку дієту, інші – за мінімальні обмеження в дитячому харчуванні. Зараз все більше педіатрів та дієтологів схиляються до того, що жорсткою має бути тільки так звана “стартова” дієта. А потім раціон має поступово розширюватися. Адже тривале застосування гіпоалергенної дієти може призвести не лише до порушення фізичного розвитку малюка, а й до серйозних соціально-психологічних проблем.

Детальні рекомендації щодо раціону дітей, які страждають на атопічний дерматит, може дати тільки лікар, який спостерігає дитину і враховує перебіг хвороби та індивідуальні особливості малюка.

Але в будь-якому випадку, з харчування слід виключити продукти, що містять екстрактивні речовини, консерванти та барвники. Страви готуються на пару, відварюються, запікаються. Їжа не повинна бути гарячою.