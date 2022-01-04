Смакові рецептори дорослих та дітей відрізняються. У роті немовлят їх близько 30 тис., і більшість з них налаштовані на солодку та жирну їжу, бо материнське молоко насичене саме жирами та цукрами.

Через велику кількість рецепторів солодощі є джерелом насолоди для малюків, тому вони їх так полюбляють.

Дорослі уже не сприймають таку палітру смаків, бо до повноліття від цієї кількості рецепторів залишається лише третина. Через це вони стають більш байдужими до солодкого.

Водночас діти часто не можуть їсти гірку їжу. Через ті ж рецептори вони сприймають її, як щось зовсім непридатне для вживання. Це стосується алкоголю, який вони можуть таємно куштувати, овочів чи зелені.

З дорослішанням, коли вони змінюються, людина починає по-іншому сприймати смак гіркої їжі, зелені.

Це можна пояснити тим, що приблизно з 20 років люди додають до раціону шпинат, баклажани, болгарський перець, квасолю, хрін.

Попри те, що діти полюбляють солодке, кількість такої їжі варто обмежити у раціоні та за можливості замінювати її здоровими альтернативами.

Джерело: NPR