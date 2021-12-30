На новорічні свята зазвичай вдома є багато солодощів, і дитина хоче їсти цукерки, екзотичні фрукти та інші смаколики. Проте чи варто давати такі продукти малюкам?

Про це розповіли лікарі-алергологи з Першого територіального медичного об’єднання міста Львова. Найбільший спалах гострої кропив’янки у дітей – коли тіло вкривається набряками, як після контакту з кропивою – припадає на новорічні свята.

– Таких пацієнтів лише у нас у дитячій лікарні на Орлика в цей час 15-20. Це спричинено надмірним споживанням солодощів, різних цукерок зі штучними наповнювачами та екзотичних фруктів, – розповіли лікарі.

Експерти стверджують, що з новорічного столу не можна давати дітям ікру, газовані напої та салати з майонезом.

Також варто пам’ятати, що заборонено давати кутю малюкам до трьох років. А от старшим дітям – можна. Проте необхідно враховувати наступні рекомендації: готуйте кутю на основі пшениці, цукру, родзинок, але без меду та горіхів. Важливо не переїдати цієї святкової страви – 3-4 чайні ложки на вечір буде достатньо.

– Скільки можна з’їсти на день шоколадних цукерок? Це питання індивідуальне і залежить від віку і стану здоров’я дитини. Найкраще вживати чорний шоколад (без домішок). Не рекомендуються желейні цукерки, чупа-чупси, галерейки, кольорові посипки, мастики, – кажуть лікарі.

Замінити такі солодощі можна сухофруктами, карамельними льодяниками домашнього виробництва, домашньою пастилою та фруктовими чипсами.

Крім того, спеціалісти рекомендують давати дітям сезонні фрукти. У зимовий період – це яблуко і банан. Екзотичні фрукти, як правило, містять додаткові наповнювачі. Їхнє споживання може призводити до вивільнення клітинами гістаміну та появи патологічних симптомів – висипань, свербіння, розладів травлення.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова