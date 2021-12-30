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Казка може закінчитися. Про які правила пожежної безпеки варто пам’ятати на Новий рік

30 Грудня 2021, 12:54
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Казка може закінчитися. Про які правила пожежної безпеки варто пам’ятати на Новий рік
Джерело: Pixabay

Під час святування Нового року варто пам’ятати про пожежну безпеку та бути обережним з електроприладами, ялинкою та піротехнікою. Адже бажання створити казкову атмосферу можуть призвести до біди.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як безпечно відсвятувати Новий рік.

Загальні рекомендації

  1. Не вмикати одразу кілька електроприладів, перед виходом обов’язково вимикати їх.
  2. Утриматися від застосування піротехніки.
  3. Не прикрашати ялинку легкозаймистими матеріалами (вата, марля).
  4. Святкова ілюмінація має бути якісною та лише промислового виробництва.
  5. Новорічна ялинка має стояти стійко та подалі від опалювальних пристроїв.
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Як говорити з дітьми про пожежну безпеку

  1. Пояснити, що вогонь небезпечний.
  2. Розповісти про призначення сірників.
  3. Навчити вимикати електроприлади.

Це можна робити в ігровій формі або ж за допомогою малюнків.

Водночас дорослі також мають бути обережними з феєрверками, свічками, бенгальськими вогнями, палінням у приміщенні.

У разі виникнення пожежі треба терміново викликати рятівників.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Новий Рік , новорічна ялинка , пожежна безпека
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