Під час святування Нового року варто пам’ятати про пожежну безпеку та бути обережним з електроприладами, ялинкою та піротехнікою. Адже бажання створити казкову атмосферу можуть призвести до біди.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, як безпечно відсвятувати Новий рік.
Загальні рекомендації
- Не вмикати одразу кілька електроприладів, перед виходом обов’язково вимикати їх.
- Утриматися від застосування піротехніки.
- Не прикрашати ялинку легкозаймистими матеріалами (вата, марля).
- Святкова ілюмінація має бути якісною та лише промислового виробництва.
- Новорічна ялинка має стояти стійко та подалі від опалювальних пристроїв.
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Як говорити з дітьми про пожежну безпеку
- Пояснити, що вогонь небезпечний.
- Розповісти про призначення сірників.
- Навчити вимикати електроприлади.
Це можна робити в ігровій формі або ж за допомогою малюнків.
Водночас дорослі також мають бути обережними з феєрверками, свічками, бенгальськими вогнями, палінням у приміщенні.
У разі виникнення пожежі треба терміново викликати рятівників.
Джерело: Центр громадського здоров’я України