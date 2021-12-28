До Нового року залишилося зовсім мало часу, українці роблять останні приготування.

У Національній службі здоров’я України озвучили кілька порад, які допоможуть зробити свята більш комфортними та безпечними.

Про що варто пам’ятати

У разі скарг на здоров’я та поганого самопочуття варто обов’язково звертатися до лікаря, не відкладати візит на час після свят. Проконсультуватися з сімейним лікарем, що робити у разі загострення хронічних хвороб. Якщо громадянин вживає якісь ліки, наприклад потребує інсуліну, треба переконатися, що його вистачить до кінця святкових вихідних. Під час святкування намагатися не змінювати звичний розпорядок дня та режим харчування – вчасно лягати спати та прокидатися, не переїдати та не зловживати алкоголем. Пам’ятати про небезпеку вірусних захворювань, зокрема коронавірусу. Тому треба дотримуватися протиепідемічних заходів – уникати зайвих контактів та місць скупчення людей, носити маску, мити руки.

У разі серйозного травмування чи отруєння одразу ж звертатися до фахівців, викликавши лікарів невідкладної допомоги за номером 103.

Також варто пам’ятати про пожежну безпеку під час свят та бути обережними з гірляндами, феєрверками та свічками.

Джерело: НСЗУ Національна служба здоров’я України