До Нового року залишилося зовсім мало часу, українці роблять останні приготування.
У Національній службі здоров’я України озвучили кілька порад, які допоможуть зробити свята більш комфортними та безпечними.
Про що варто пам’ятати
- У разі скарг на здоров’я та поганого самопочуття варто обов’язково звертатися до лікаря, не відкладати візит на час після свят.
- Проконсультуватися з сімейним лікарем, що робити у разі загострення хронічних хвороб.
- Якщо громадянин вживає якісь ліки, наприклад потребує інсуліну, треба переконатися, що його вистачить до кінця святкових вихідних.
- Під час святкування намагатися не змінювати звичний розпорядок дня та режим харчування – вчасно лягати спати та прокидатися, не переїдати та не зловживати алкоголем.
- Пам’ятати про небезпеку вірусних захворювань, зокрема коронавірусу. Тому треба дотримуватися протиепідемічних заходів – уникати зайвих контактів та місць скупчення людей, носити маску, мити руки.
У разі серйозного травмування чи отруєння одразу ж звертатися до фахівців, викликавши лікарів невідкладної допомоги за номером 103.
Також варто пам’ятати про пожежну безпеку під час свят та бути обережними з гірляндами, феєрверками та свічками.