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Як не замерзнути взимку на вулиці – рекомендації полярників

22 Грудня 2021, 16:34
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як не замерзнути взимку на вулиці – рекомендації полярників
Джерело: Pixabay

В Україну прийшли морози, а це означає, що зростає ризик отримати обмороження навіть під час звичайної прогулянки.

Полярники розповіли, як захиститися взимку від холоду.

Рекомендації

  • Треба постійно рухатися, навіть якщо доводиться стояти чи сидіти на одному місці. За можливості потрібно робити рухи руками, ногами, пальцями.
  • Не виходити на вулицю голодним, адже організм потребує чимало енергії для зігрівання. Рекомендується взяти з собою поживний перекус, який дасть змогу швидко відновити сили.
  • За понад 30-40 хвилин до виходу варто змастити обличчя та шкіру жирним кремом, а губи – гігієнічною помадою чи бальзамом.
  • Одягати кілька шарів одягу, між ними має бути простір.
  • Максимально закривати усі ділянки шкіри – обличчя, руки, голову.
  • Придбати термоодяг, краще обрати той, який добре відводить вологу.
  • Для перебування на вулиці протягом тривалого часу варто придбати спеціальний одяг для низьких температур.
  • Взуття не має бути тісним та на низькій підошві, це гарантія того, що ноги змерзнуть. Має залишатися певний простір для збереження тепла.
  • Не варто грітися алкоголем, він лише на початку дасть відчуття тепла, а потім сприятиме переохолодженню організму.
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Крім того, взимку треба бути обережним з ожеледдю, щоб не впасти та не травмуватися.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Теги
зима , Поради
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