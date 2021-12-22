В Україну прийшли морози, а це означає, що зростає ризик отримати обмороження навіть під час звичайної прогулянки.
Полярники розповіли, як захиститися взимку від холоду.
Рекомендації
- Треба постійно рухатися, навіть якщо доводиться стояти чи сидіти на одному місці. За можливості потрібно робити рухи руками, ногами, пальцями.
- Не виходити на вулицю голодним, адже організм потребує чимало енергії для зігрівання. Рекомендується взяти з собою поживний перекус, який дасть змогу швидко відновити сили.
- За понад 30-40 хвилин до виходу варто змастити обличчя та шкіру жирним кремом, а губи – гігієнічною помадою чи бальзамом.
- Одягати кілька шарів одягу, між ними має бути простір.
- Максимально закривати усі ділянки шкіри – обличчя, руки, голову.
- Придбати термоодяг, краще обрати той, який добре відводить вологу.
- Для перебування на вулиці протягом тривалого часу варто придбати спеціальний одяг для низьких температур.
- Взуття не має бути тісним та на низькій підошві, це гарантія того, що ноги змерзнуть. Має залишатися певний простір для збереження тепла.
- Не варто грітися алкоголем, він лише на початку дасть відчуття тепла, а потім сприятиме переохолодженню організму.
Крім того, взимку треба бути обережним з ожеледдю, щоб не впасти та не травмуватися.