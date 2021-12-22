В Україну прийшли морози, а це означає, що зростає ризик отримати обмороження навіть під час звичайної прогулянки.

Полярники розповіли, як захиститися взимку від холоду.

Рекомендації

Треба постійно рухатися, навіть якщо доводиться стояти чи сидіти на одному місці. За можливості потрібно робити рухи руками, ногами, пальцями.

Не виходити на вулицю голодним, адже організм потребує чимало енергії для зігрівання. Рекомендується взяти з собою поживний перекус, який дасть змогу швидко відновити сили.

За понад 30-40 хвилин до виходу варто змастити обличчя та шкіру жирним кремом, а губи – гігієнічною помадою чи бальзамом.

Одягати кілька шарів одягу, між ними має бути простір.

Максимально закривати усі ділянки шкіри – обличчя, руки, голову.

Придбати термоодяг, краще обрати той, який добре відводить вологу.

Для перебування на вулиці протягом тривалого часу варто придбати спеціальний одяг

Взуття не має бути тісним та на низькій підошві, це гарантія того, що ноги змерзнуть. Має залишатися певний простір для збереження тепла.

Не варто грітися алкоголем, він лише на початку дасть відчуття тепла, а потім сприятиме переохолодженню організму.

Крім того, взимку треба бути обережним з ожеледдю, щоб не впасти та не травмуватися.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр