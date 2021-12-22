Взимку треба особливу увагу приділяти одягу, адже він рятує від переохолодження.

У МОЗ озвучили рекомендації, як правильно обирати речі.

За інформацією відомства, зимовий одяг для низьких температур має складатися з трьох шарів:

нижній (білизна, термобілизна, шкарпетки) – він має відводити вологу, адже мокре тіло втрачає більше тепла;

середній (светр, штани, кофта) – він має утримувати тепло;

верхній (куртка, шарф, шапка, рукавички) – одяг має бути з щільної вітронепродувної тканини, захищати від дощу, снігу та вітру.

Чим більше шарів, тим краще. Однак одяг не має заважати рухам. Треба виконати дві вимоги – багатошаровість та терморегуляція. Водночас між одягом має бути повітряний прошарок.

– Не залишайте відкритими кінцівки та голову, носіть рукавички й шапку – через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла. Закритими мають бути і литки – залиште короткі штани для теплої пори року, – зазначає МОЗ.

Щодо взуття, то воно має бути простим, з товстою підошвою, не стискати ногу, забезпечувати фіксацію гомілково-ступневого суглобу та нормальний кровообіг.

Щоб не замерзнути взимку, треба більше рухатися – під час очікування громадського транспорту, в чергах.