Зимой нужно особое внимание уделять одежде, ведь она спасает от переохлаждения.

В Минздраве озвучили рекомендации, как правильно выбирать вещи.

По информации ведомства, зимняя одежда для низких температур должна состоять из трех слоев:

нижний (белье, термобелье, носки) – он должен отводить влагу, ведь мокрое тело теряет больше тепла;

средний (свитер, брюки, кофта) – он должен удерживать тепло;

верхний (куртка, шарф, шапка, перчатки) – одежда должна быть из плотной ветронепродуваемой ткани, защищать от дождя, снега и ветра.

Чем больше слоев, тем лучше. Однако одежда не должна мешать движениям. Надо выполнить два требования – многослойность и терморегуляция. В то же время между одеждой должна быть воздушная прослойка.

— Не оставляйте открытыми конечности и голову, носите перчатки и шапку – через ладони и обнаженную голову вы теряете немало тепла. Закрытыми должны быть и икры – оставьте короткие штаны для теплого времени года, – отмечает Минздрав.

Что касается обуви, то она должна быть простой, с толстой подошвой, не сжимать ногу, обеспечивать фиксацию голеностопного сустава и нормальное кровообращение.

Чтобы не замерзнуть зимой, нужно больше двигаться – во время ожидания общественного транспорта, в очередях.