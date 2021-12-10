Из-за льда и снега зима опасна травматизмом. Даже на улице можно упасть и получить травму спины или конечности.

В Минздраве, приводя советы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, призвали украинцев быть осторожными и соблюдать простые рекомендации.

О чем следует помнить?

По меньшей мере на три месяца запастись обувью со специальной поверхностью для лучшего сцепления с поверхностью земли. Избегать каблуков.

Пожилым людям передвигаться с палкой.

Беременные женщины должны находиться на улице в сопровождении другого человека.

Рекомендуется приобрести ледоступы и надевать их на подошвы обуви.

При передвижении руки должны быть свободными, это поможет удерживать баланс.

Следует постоянно смотреть под ноги, не наступать на сомнительные поверхности.

Держитесь как можно дальше от домов, где могут быть сосульки.

Быть чрезвычайно бдительным при переходе дороги, ведь при гололеде увеличивается тормозной путь авто.

Пытаться ходить маленькими шагами, избегая спешки.

При травмировании обращаться к семейному врачу или травматологу, чтобы избежать опасных осложнений.