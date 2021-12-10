Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Советы

Зимний травматизм! Как избежать падения и где еще подстерегает опасность

10 декабря 2021, 09:59
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
зима травма
Источник: Depositphotos

Из-за льда и снега зима опасна травматизмом. Даже на улице можно упасть и получить травму спины или конечности.

В Минздраве, приводя советы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, призвали украинцев быть осторожными и соблюдать простые рекомендации.

О чем следует помнить?

  • По меньшей мере на три месяца запастись обувью со специальной поверхностью для лучшего сцепления с поверхностью земли. Избегать каблуков.
  • Пожилым людям передвигаться с палкой.
  • Беременные женщины должны находиться на улице в сопровождении другого человека.
  • Рекомендуется приобрести ледоступы и надевать их на подошвы обуви.
  • При передвижении руки должны быть свободными, это поможет удерживать баланс.
  • Следует постоянно смотреть под ноги, не наступать на сомнительные поверхности.
  • Держитесь как можно дальше от домов, где могут быть сосульки.
  • Быть чрезвычайно бдительным при переходе дороги, ведь при гололеде увеличивается тормозной путь авто.
  • Пытаться ходить маленькими шагами, избегая спешки.
Читайте также:
зима, холодКрасные щечки и носик. Как распознать аллергию на холод и что делать

При травмировании обращаться к семейному врачу или травматологу, чтобы избежать опасных осложнений.

Источник
Минздрав
Теги
зима , МОЗ Украины , Советы , Травма
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка