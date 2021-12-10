Из-за льда и снега зима опасна травматизмом. Даже на улице можно упасть и получить травму спины или конечности.
В Минздраве, приводя советы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, призвали украинцев быть осторожными и соблюдать простые рекомендации.
О чем следует помнить?
- По меньшей мере на три месяца запастись обувью со специальной поверхностью для лучшего сцепления с поверхностью земли. Избегать каблуков.
- Пожилым людям передвигаться с палкой.
- Беременные женщины должны находиться на улице в сопровождении другого человека.
- Рекомендуется приобрести ледоступы и надевать их на подошвы обуви.
- При передвижении руки должны быть свободными, это поможет удерживать баланс.
- Следует постоянно смотреть под ноги, не наступать на сомнительные поверхности.
- Держитесь как можно дальше от домов, где могут быть сосульки.
- Быть чрезвычайно бдительным при переходе дороги, ведь при гололеде увеличивается тормозной путь авто.
- Пытаться ходить маленькими шагами, избегая спешки.
При травмировании обращаться к семейному врачу или травматологу, чтобы избежать опасных осложнений.