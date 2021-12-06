С приходом зимних морозов некоторые люди начинают страдать от аллергии на холод. Покраснения, сыпь, зуд — далеко не единственные признаки реакции организма на низкие температуры.

Доктор-аллерголог Анастасия Левченко рассказала о симптомах аллергии на холод и как с ней бороться.

Что такое аллергия на холод

Легкий румянец на щеках и слезы из-за сильного ветра не свидетельствуют о наличии аллергии. При этом у каждого она может проявляться индивидуально, эта реакция организма не является типичной.

— Развитие аллергии на холод связано с выделением в организме особых белков криоглобулинов. Именно они образуют иммунные комплексы при низкой температуре и активируют гистамин, который вызывает проявления аллергической реакции. Основным пусковым механизмом этого каскада реакций является как раз таки холод. А кто именно будет подвержен этой аллергии решает уже генетика, — говорит Анастасия Левченко.

По ее словам, зачастую ее фиксируют у людей от 15 до 35 лет, до 70% случаев среди женщин.

Симптомы аллергии на холод

Признаки появляются на локальных участках кожи.

Симптомы:

покраснения;

отеки;

сухость, шелушение;

сильный зуд;

покраснение глаз и слезотечение;

заложенность носа;

кашель и чихание;

волдыри или высыпания.

— Бывает, что у пациента отекают губы, слизистые оболочки рта, горла. При употреблении холодных напитков отек появляется в области губ, слизистой ротовой полости, — добавляет аллерголог.

Виды аллергии на холод

Специалисты выделяют несколько видов аллергии на холод — холодовой дерматит, холодовая крапивница, холодовой конъюнктивит, холодовой ринит, холодовая астма.

При этом такая реакция организма может свидетельствовать о других проблемах со здоровьем.

Что делать

Человеку, у которого фиксируется такие признаки, нужно минимизировать контакт с холодом и ветром. При этом не нужно злоупотреблять лекарствами. Принимать их нужно только после консультации с врачом.

— Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, защищайте кожу специальными кремами, на губы наносите специальный бальзам, — подводит итог специалист.

Врачи рекомендуют обратиться к аллергологу, который поможет установить, действительно ли это аллергия на холод, и посоветует средства, которые помогут бороться с ней.

Источник: Телеграф