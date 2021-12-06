З настанням зимових морозів деякі люди починають страждати від алергії на холод. Почервоніння, висипання, свербіж – далеко не єдині ознаки реакції організму на низькі температури.

Лікар-алерголог Анастасія Левченко розповіла про симптоми алергії на холод і як із нею боротися.

Що таке алергія на холод

Легкий рум’янець на щоках та сльози через сильний вітер не свідчать про наявність алергії. Водночас у кожного вона може проявлятися індивідуально, ця реакція організму не є типовою.

– Розвиток алергії на холод пов’язаний із виділенням в організмі особливих білків кріоглобулінів. Саме вони утворюють імунні комплекси за умови низьких температур та активують гістамін, який викликає прояви алергічної реакції. Основним пусковим механізмом цього каскаду реакцій є холод. А хто саме буде схильний до цієї алергії, вирішує вже генетика, – каже Анастасія Левченко.

За її словами, найчастіше її фіксують у людей віком від 15 до 35 років, до 70% випадків серед жінок.

Симптоми алергії на холод

Ознаки виникають на локальних ділянках шкіри.

Симптоми:

почервоніння;

набряки;

сухість, лущення;

сильне свербіння;

почервоніння очей та сльозотеча;

закладеність носа;

кашель та чхання;

пухирі або висипання.

– Буває, що у пацієнта набрякають губи, слизові оболонки рота, горла. Під час вживання холодних напоїв набряк з’являється у ділянці губ, слизової ротової порожнини, – додає алерголог.

Види алергії на холод

Фахівці виділяють кілька видів алергії на холод – холодний дерматит, холодова кропив’янка, холодовий кон’юнктивіт, холодовий риніт, холодова астма.

Водночас така реакція організму може свідчити про інші проблеми зі здоров’ям.

Що робити

Людині, у якої фіксуються такі ознаки, потрібно мінімізувати контакт із холодом та вітром. Водночас не потрібно зловживати ліками. Приймати їх потрібно лише після консультації із лікарем.

– Надавайте перевагу одягу з натуральних тканин, захищайте шкіру спеціальними кремами, на губи наносьте спеціальний бальзам, – підсумовує фахівець.

Лікарі рекомендують звернутися до алерголога, який допоможе встановити, чи це алергія на холод, і порадить засоби, які допоможуть боротися з нею.

Джерело: Телеграф