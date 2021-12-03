За останні тридцять років кількість хворих на алергію українців збільшилась у вісім разів. Відповідно зросла і кількість випадків гострих алергічних реакцій, які часто є загрозою життю.

Чому важливо вчасно діагностувати алергію та як убезпечити себе від анафілактичного шоку, розповіла лікарка-алерголог Анастасія Левченко.

Неприємне відкриття

За статистикою, більшість пацієнтів, які звертаються по допомогу до алерголога, страждають на алергію давно, але про це не здогадуються, приписуючи симптоми іншим хворобам.

Справді, алергія може мати найрізноманітніші прояви, які легко переплутати з симптомами інших захворювань. Закладений ніс, чхання, нежить та кашель можуть бути викликані застудою. Свербіж, набряк повік і сльозотеча характерні для кон’юнктивіту.

Тому для багатьох пацієнтів стає відкриттям той факт, що у них саме алергія. Але набагато гірше, коли людина дізнається про це зненацька – після гострої алергічної реакції.

– Доволі часто трапляються ситуації, коли людина не здогадується, що у неї є алергія на щось, і раптом переживає анафілактичну реакцію – різновид гострої алергічної реакції, яка загрожує життю людини, – розповідає Анастасія Левченко.

За її словами, це може бути набряк, задуха, яка супроводжується різким падінням артеріального тиску, людина може знепритомніти і навіть померти.

– У моїй практиці був випадок, коли пацієнтка вирішила самотужки виполоти у садку амброзію, яка є потужним алергеном. Вдягнула рукавички і пішла рвати шкідливий бур’ян. Після чого потрапила у стаціонар з гострою алергічною реакцією, – згадує лікар.

Небезпечні гострі алергічні реакції

Набряк гортані. Розвивається доволі швидко. Спочатку людині стає важко дихати. Потім у неї з’являється задуха. Голос стає хрипким, починається кашель.

Набряк Квінке. За декілька хвилин різні частини тіла збільшуються в об’ємі. Набряк локалізується на обличчі та в ротовій порожнині, рідше на кінцівках. У найбільш небезпечних випадках може набрякати гортань або язик, внаслідок чого може виникнути асфіксія (задуха, викликана нестачею кисню). Набряк Квінке може тривати від декількох годин до декількох днів.

Кропив’янка. Є проявом харчової алергії, хоча може бути і наслідком контакту з пилком рослин та шерстю тварин. При кропив’янці тіло вкривається пухирями, які сверблять. Підвищується температура. Спостерігається слабкість. Можливі розлади у роботі харчового тракту.

Анафілактичний шок. Найбільш небезпечний вид гострої алергічної реакції, оскільки розвивається дуже швидко. Для анафілактичного шоку характерні такі симптоми:

почервоніння шкіри

порушення дихання

збільшення частоти пульсу

набряк нижньої половини обличчя

холодний піт

затьмареність свідомості

почуття тривоги

висип на шкірі

Можлива втрата свідомості та неконтрольована дефекація.

Чому так важливо вчасно лікувати алергію

Людям, які пережили хоча б один із проявів гострої алергічної реакції, обов’язково потрібно звернутися до лікаря, щоб визначити алерген, який несе загрозу життю, та почати процес лікування.

– Не варто сподіватись, що алергія зникне сама собою. Можна згаяти час і завдати непоправної шкоди здоров’ю, – стверджує Анастасія Левченко.

Вже доведено, що імунна система без своєчасного лікування алергії, починає реагувати на більшу кількість подразників.

Тобто, якщо спочатку життя псував один алерген, з часом їх може стати більше: до шерсті кота чи собаки, додаються кліщі домашнього пилу або пилок амброзії. До того ж у 30% людей, які проґавили момент і вчасно не звернулися до алерголога, діагностують бронхіальну астму.

Не займатися самолікуванням

– Сьогодні існує проблема, коли люди не поспішають звертатися до спеціаліста і місяцями вживають різноманітні пігулки, про користь яких почули в рекламі, – розказує алерголог.

З’явився навіть такий термін, як фармакологічне навантаження – це шкода, яку завдає надмірне вживання ліків здоров’ю людини. Деякі ліки можна приймати лише протягом п’яти днів, але люди застосовують їх місяцями.

Як подбати про себе

Гостра алергічна реакція – процес неконтрольований і може виникнути у будь-який момент. Тому про свою безпеку потрібно подбати завчасно.

– У нашій клініці був пацієнт, у якого виявили алергію на кліщів домашнього пилу, – наводить приклад лікар.

За її словами, перед початком курсу лікування він вирішив відпочити на середземноморському курорті. Під час відпустки вживав багато морепродуктів і одного разу в нього почався різкий набряк губ, почервоніли очі, він почав задихатися…

Усе відбувалося дуже швидко: за 10-15 хвилин у нього почалась анафілактична реакція. На щастя, його доправили до місцевої лікарні, де надали необхідну допомогу.

Наступного дня він звернувся до нас за консультацією. Ми пояснили, що це був випадок перехресної харчової алергії. Молекули кліща домашнього пилу дуже схожі з молекулами деяких морепродуктів.

– Звісно, ми будемо лікувати пацієнта від кліщів домашнього пилу, але тепер він знає, що у нього є перехресна харчова реакція, тому завжди має при собі аутоінжектор адреналіну у формі ручки, – розповідає Анастасія Левченко.

Аутоінжектори з адреналіном – обов’язкова річ у аптечці алергіка. За необхідності ручкою можна зробити укол навіть крізь одяг (адже рахунок іде на хвилини), і гостру реакцію буде зупинено.

У невідкладних випадках використовувати аутоінжектори радять і медичним працівникам, щоб не витрачати час на пошуки уколу та ампули з адреналіном. До речі, алергологи радять мати одразу два аутоінжектори: якщо не спрацює перший, за п’ять хвилин треба використати другий.

Адже, коли йдеться про життя – не можна гаяти ні секунди.