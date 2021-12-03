За последние тридцать лет количество больных аллергией украинцев увеличилось в восемь раз. Соответственно выросло и количество случаев острых аллергических реакций, которые являются прямой угрозой жизни.

Почему важно вовремя диагностировать аллергию и как обезопасить себя от анафилактического шока, рассказала врач-аллерголог Анастасия Левченко.

Неприятное открытие

По статистике, большинство пациентов, обращающихся за помощью аллерголога, страдают аллергией давно, но об этом не догадываются, приписывая симптомы другим болезням.

Действительно, аллергия может иметь самые разнообразные проявления, которые легко перепутать с симптомами других заболеваний. Заложенный нос, чихание, насморк и кашель могут быть вызваны простудой. Зуд, отек век и слезотечение характерны для конъюнктивита.

Поэтому для многих пациентов становится открытием тот факт, что у них аллергия. Но гораздо хуже, когда человек узнает об этом неожиданно – после острой аллергической реакции.

— Довольно часто случаются ситуации, когда человек не догадывается, что у него есть аллергия на что-то, и вдруг переживает анафилактическую реакцию – разновидность острой аллергической реакции, которая угрожает жизни человека, — рассказывает Анастасия Левченко.

По ее словам, это могут быть отек, удушье, которое сопровождается резким падением артериального давления, человек может потерять сознание и даже умереть.

— В моей практике был случай, когда пациентка решила самостоятельно выполоть в саду амброзию, которая является мощным аллергеном. Надела перчатки и пошла рвать вредный сорняк. После чего попала в стационар с острой аллергической реакцией, — вспоминает врач.

Опасные острые аллергические реакции

Отек гортани. Развивается довольно быстро. Сначала человеку становится трудно дышать. Затем у него появляется одышка. Голос становится хриплым, начинается кашель.

Отек Квинке. За несколько минут различные части тела увеличиваются в объеме. Отек локализуется на лице и в ротовой полости, реже на конечностях. В наиболее опасных случаях может отекать гортань или язык, вследствие чего может возникнуть асфиксия (удушье, вызванное недостатком кислорода). Отек Квинке может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Крапивница. Является проявлением пищевой аллергии, хотя может быть и следствием контакта с пыльцой растений и шерстью животных. При крапивнице тело покрывается волдырями, которые чешутся. Поднимается температура. Наблюдается слабость. Возможны расстройства в работе пищевого тракта.

Анафилактический шок. Наиболее опасный вид острой аллергической реакции, поскольку развивается очень быстро. Для анафилактического шока характерны такие симптомы:

покраснение кожи

нарушение дыхания

увеличение частоты пульса

отек нижней половины лица, холодный пот

затуманенность сознания

чувство тревоги

сыпь

Возможна потеря сознания и неконтролируемая дефекация.

Почему так важно вовремя лечить аллергию

Людям, которые пережили хотя бы одно из проявлений острой аллергической реакции, обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы определить аллерген, который несет угрозу жизни, и начать процесс лечения.

— Не стоит надеяться, что аллергия исчезнет сама по себе. Можно упустить время и нанести непоправимый вред здоровью, – утверждает Анастасия Левченко.

Уже доказано, что иммунная система без своевременного лечения от аллергии, начинает реагировать на большее количество раздражителей.

То есть, если изначально жизнь портил один аллерген, со временем их может быть больше: к шерсти кота или собаки, добавляются клещи домашней пыли или пыльца амброзии. К тому же у 30% людей, прозевавших момент и вовремя не обратившихся к аллергологу, диагностируют бронхиальную астму.

Не заниматься самолечением

— Сегодня существует проблема, когда люди не спешат обращаться к специалисту и месяцами употребляют разнообразные таблетки, о пользе которых услышали в рекламе, — рассказывает аллерголог.

Появился даже такой термин, как фармакологическая нагрузка – это вред, который наносит чрезмерное употребление лекарств здоровью человека. Некоторые лекарства можно принимать только в течение пяти дней, но люди применяют их месяцами.

Как позаботиться о себе

Острая аллергическая реакция – процесс неконтролируемый и может возникнуть в любой момент. Поэтому о своей безопасности нужно позаботиться заблаговременно.

— В нашей клинике был пациент, у которого обнаружили аллергию на клещей домашней пыли, — приводит пример врач.

По ее словам, перед началом курса лечения он решил отдохнуть на средиземноморском курорте. Во время отпуска употреблял много морепродуктов и однажды у него начался резкий отек губ, покраснели глаза, он начал задыхаться…

Все происходило очень быстро: через 10-15 минут у него началась анафилактическая реакция. К счастью, его доставили в местную больницу, где оказали необходимую помощь.

На следующий день он обратился к нам за консультацией. Мы объяснили, что это был случай перекрестной пищевой аллергии. Молекулы клеща домашней пыли очень схожи с молекулами некоторых морепродуктов.

— Конечно, мы будем лечить пациента от клещей домашней пыли, но теперь он знает, что у него есть перекрестная пищевая реакция, поэтому всегда имеет при себе аутоинжектор адреналина в форме ручки, – рассказывает Анастасия Левченко.

Аутоинжекторы с адреналином – обязательная вещь в аптечке аллергика. При необходимости ручкой можно сделать укол даже сквозь одежду (ведь счет идет на минуты), и острая реакция будет остановлена.

В неотложных случаях использовать аутоинжекторы советуют и медицинским работникам, чтобы не тратить время на поиски укола и ампулы с адреналином. Кстати, аллергологи советуют иметь сразу два аутоинжектора: если не сработает первый, через пять минут надо использовать второй.

Ведь, когда речь идет о жизни – нельзя терять ни секунды.