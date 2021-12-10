Через лід та сніг зима небезпечна травматизмом. Навіть на вулиці можна впасти та отримати травму спини чи кінцівки.

У МОЗ, наводячи поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій, закликали українців бути обережними та дотримуватися простих рекомендацій.

Про що варто пам’ятати?

Щонайменше на три місяці запастися взуттям зі спеціальною поверхнею для кращого зчеплення з поверхнею землі. Уникати підборів.

Літнім людям пересуватися з палицею.

Вагітні жінки мають перебувати на вулиці у супроводі іншої людини.

Рекомендується придбати льодоступи та надягати їх на підошви взуття.

Під час пересування руки мають бути вільними, це допоможе утримувати баланс.

Варто постійно дивитися під ноги, не наступати на сумнівні поверхні.

Триматися якомога далі від будинків, де можуть бути бурульки.

Бути надзвичайно пильним під час переходу дороги, адже за умов ожеледиці збільшується гальмівний шлях авто.

Намагатися ходити маленькими кроками, уникати поспіху.

У разі травмування звертатися до сімейного лікаря чи травматолога, аби уникнути небезпечних ускладнень.