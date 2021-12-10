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Поради

Зимовий травматизм! Як уникнути падіння та де ще чатує небезпека

10 Грудня 2021, 09:59
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
зима травма
Джерело: Depositphotos

Через лід та сніг зима небезпечна травматизмом. Навіть на вулиці можна впасти та отримати травму спини чи кінцівки.

У МОЗ, наводячи поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій, закликали українців бути обережними та дотримуватися простих рекомендацій.

Про що варто пам’ятати?

  • Щонайменше на три місяці запастися взуттям зі спеціальною поверхнею для кращого зчеплення з поверхнею землі. Уникати підборів.
  • Літнім людям пересуватися з палицею.
  • Вагітні жінки мають перебувати на вулиці у супроводі іншої людини.
  • Рекомендується придбати льодоступи та надягати їх на підошви взуття.
  • Під час пересування руки мають бути вільними, це допоможе утримувати баланс.
  • Варто постійно дивитися під ноги, не наступати на сумнівні поверхні.
  • Триматися якомога далі від будинків, де можуть бути бурульки.
  • Бути надзвичайно пильним під час переходу дороги, адже за умов ожеледиці збільшується гальмівний шлях авто.
  • Намагатися ходити маленькими кроками, уникати поспіху.
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У разі травмування звертатися до сімейного лікаря чи травматолога, аби уникнути небезпечних ускладнень.

Джерело
МОЗ
Теги
зима , МОЗ України , Поради , Травма
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