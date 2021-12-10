Через лід та сніг зима небезпечна травматизмом. Навіть на вулиці можна впасти та отримати травму спини чи кінцівки.
У МОЗ, наводячи поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій, закликали українців бути обережними та дотримуватися простих рекомендацій.
Про що варто пам’ятати?
- Щонайменше на три місяці запастися взуттям зі спеціальною поверхнею для кращого зчеплення з поверхнею землі. Уникати підборів.
- Літнім людям пересуватися з палицею.
- Вагітні жінки мають перебувати на вулиці у супроводі іншої людини.
- Рекомендується придбати льодоступи та надягати їх на підошви взуття.
- Під час пересування руки мають бути вільними, це допоможе утримувати баланс.
- Варто постійно дивитися під ноги, не наступати на сумнівні поверхні.
- Триматися якомога далі від будинків, де можуть бути бурульки.
- Бути надзвичайно пильним під час переходу дороги, адже за умов ожеледиці збільшується гальмівний шлях авто.
- Намагатися ходити маленькими кроками, уникати поспіху.
У разі травмування звертатися до сімейного лікаря чи травматолога, аби уникнути небезпечних ускладнень.