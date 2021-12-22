В Украину пришли морозы, а это значит, что растет риск получить обморожение даже во время обычной прогулки.
Полярники рассказали, как защититься от холода.
Рекомендации
- Нужно постоянно двигаться, даже если приходится стоять или сидеть на одном месте. По возможности необходимо делать движения руками, ногами, пальцами.
- Не выходить на улицу голодным, ведь организм нуждается в большом количестве энергии для согревания. Рекомендуется взять с собой питательный перекус, который позволит быстро восстановить силы.
- За более 30-40 минут до выхода следует смазать лицо и кожу жирным кремом, а губы – гигиенической помадой или бальзамом.
- Надевать несколько слоев одежды, между ними должно быть пространство.
- Максимально закрывать все участки кожи – лицо, руки, голову.
- Приобрести термоодежду, лучше выбрать ту, которая хорошо отводит влагу.
- Для пребывания на улице в течение длительного времени следует приобрести специальную одежду для низких температур.
- Обувь не должна быть тесной и на низкой подошве, это гарантия того, что ноги замерзнут. Должно оставаться определенное пространство для сохранения тепла.
- Не стоит греться алкоголем, он только сначала даст ощущение тепла, а затем будет способствовать переохлаждению организма.
Кроме того, зимой нужно быть осторожным с гололедом, чтобы не упасть и не травмироваться.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр