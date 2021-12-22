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Советы

Как не замерзнуть зимой на улице – рекомендации полярников

22 декабря 2021, 16:34
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как не замерзнуть зимой на улице – рекомендации полярников
Источник: Pixabay

В Украину пришли морозы, а это значит, что растет риск получить обморожение даже во время обычной прогулки.

Полярники рассказали, как защититься от холода.

Рекомендации

  • Нужно постоянно двигаться, даже если приходится стоять или сидеть на одном месте. По возможности необходимо делать движения руками, ногами, пальцами.
  • Не выходить на улицу голодным, ведь организм нуждается в большом количестве энергии для согревания. Рекомендуется взять с собой питательный перекус, который позволит быстро восстановить силы.
  • За более 30-40 минут до выхода следует смазать лицо и кожу жирным кремом, а губы – гигиенической помадой или бальзамом.
  • Надевать несколько слоев одежды, между ними должно быть пространство.
  • Максимально закрывать все участки кожи – лицо, руки, голову.
  • Приобрести термоодежду, лучше выбрать ту, которая хорошо отводит влагу.
  • Для пребывания на улице в течение длительного времени следует приобрести специальную одежду для низких температур.
  • Обувь не должна быть тесной и на низкой подошве, это гарантия того, что ноги замерзнут. Должно оставаться определенное пространство для сохранения тепла.
  • Не стоит греться алкоголем, он только сначала даст ощущение тепла, а затем будет способствовать переохлаждению организма.
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Кроме того, зимой нужно быть осторожным с гололедом, чтобы не упасть и не травмироваться.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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