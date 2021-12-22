В Украину пришли морозы, а это значит, что растет риск получить обморожение даже во время обычной прогулки.

Полярники рассказали, как защититься от холода.

Рекомендации

Нужно постоянно двигаться, даже если приходится стоять или сидеть на одном месте. По возможности необходимо делать движения руками, ногами, пальцами.

Не выходить на улицу голодным, ведь организм нуждается в большом количестве энергии для согревания. Рекомендуется взять с собой питательный перекус, который позволит быстро восстановить силы.

За более 30-40 минут до выхода следует смазать лицо и кожу жирным кремом, а губы – гигиенической помадой или бальзамом.

Надевать несколько слоев одежды, между ними должно быть пространство.

Максимально закрывать все участки кожи – лицо, руки, голову.

Приобрести термоодежду, лучше выбрать ту, которая хорошо отводит влагу.

Для пребывания на улице в течение длительного времени следует приобрести специальную одежду

Обувь не должна быть тесной и на низкой подошве, это гарантия того, что ноги замерзнут. Должно оставаться определенное пространство для сохранения тепла.

Не стоит греться алкоголем, он только сначала даст ощущение тепла, а затем будет способствовать переохлаждению организма.

Кроме того, зимой нужно быть осторожным с гололедом, чтобы не упасть и не травмироваться.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр