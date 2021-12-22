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Главное – потом подняться! Как правильно падать во время гололеда

22 декабря 2021, 11:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Главное – потом подняться! Как правильно падать во время гололеда
Источник: Depositphotos

Зимой во время гололеда растет риск упасть и травмироваться. Есть ряд советов, как правильно выбирать обувь для этого периода, как ходить и двигаться, чтобы не упасть, однако даже тщательное соблюдение всех рекомендаций может не уберечь от падения.

Врач-реабилитолог Юрий Московчук рассказал, как правильно падать, чтобы не нанести значительный вред здоровью.

Как падать правильно?

  • Падение вперед

Надо падать на согнутые в локтях конечности. Ошибка – прямые руки.

  • Падение назад

Следует широко раскрыть руки, прижать голову к груди, чтобы не удариться затылком. Ошибка – падать на локти.

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  • Падение на бок

Сгруппировать мышцы, прижать локти к телу. Ошибка – вытягивать руки.

  • Потеря равновесия

Надо пытаться удержать баланс с помощью рук, согнуть колени, они должны быть “мягкими”. Ошибка – пытаться удержаться на прямых ногах.

 

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Публикация от Yurii Moskovchuk (@rehabilitatoris)

Чтобы предупредить риск травмирования, нужно правильно одеваться — выбирать удобную обувь без каблуков, одежда также не должна мешать движениям.

Теги
зима , Советы , поради лікаря , Травма
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