Зимой во время гололеда растет риск упасть и травмироваться. Есть ряд советов, как правильно выбирать обувь для этого периода, как ходить и двигаться, чтобы не упасть, однако даже тщательное соблюдение всех рекомендаций может не уберечь от падения.
Врач-реабилитолог Юрий Московчук рассказал, как правильно падать, чтобы не нанести значительный вред здоровью.
Как падать правильно?
- Падение вперед
Надо падать на согнутые в локтях конечности. Ошибка – прямые руки.
- Падение назад
Следует широко раскрыть руки, прижать голову к груди, чтобы не удариться затылком. Ошибка – падать на локти.
- Падение на бок
Сгруппировать мышцы, прижать локти к телу. Ошибка – вытягивать руки.
- Потеря равновесия
Надо пытаться удержать баланс с помощью рук, согнуть колени, они должны быть “мягкими”. Ошибка – пытаться удержаться на прямых ногах.
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Чтобы предупредить риск травмирования, нужно правильно одеваться — выбирать удобную обувь без каблуков, одежда также не должна мешать движениям.