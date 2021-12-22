Взимку під час ожеледі зростає ризик впасти та травмуватися. Є низка порад, як правильно обирати взуття для цього періоду, як ходити та рухатися, щоб не впасти, однак навіть ретельне дотримання усіх рекомендацій може не вберегти від падіння.

Лікар-реабілітолог Юрій Московчук розповів, як правильно падати, щоб не завдати значної шкоди здоров’ю.

Як падати правильно?

Падіння вперед

Треба падати на зігнуті у ліктях кінцівки. Помилка – прямі руки.

Падіння назад

Варто широко розкрити руки, притиснути голову до грудей, щоб не вдаритися затилком. Помилка – падати на лікті.

Падіння на бік

Згрупувати м’язи, притиснути лікті до тіла. Помилка – витягувати руки.

Втрата рівноваги

Треба намагатися утримати баланс за допомогою рук, зігнути коліна, вони мають бути “м’якими”. Помилка – намагатися утриматися на прямих ногах.

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Щоб попередити ризик травмування треба правильно одягатися – обирати зручне взуття без підборів, одяг також не має заважати рухам.