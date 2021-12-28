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Советы

Без риска для здоровья. Как безопасно встретить Новый год

28 декабря 2021, 10:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
новый год
Источник: Depositphotos

До Нового года осталось совсем мало времени, украинцы делают последние приготовления.

В Национальной службе здоровья Украины озвучили несколько советов, которые помогут сделать праздники более комфортными и безопасными.

О чем следует помнить

  1. В случае жалоб на здоровье и плохое самочувствие следует обязательно обращаться к врачу, не откладывать визит на время после праздников.
  2. Проконсультироваться с семейным врачом, что делать при обострении хронических болезней.
  3. Если гражданин принимает какие-либо лекарства, например, нуждается в инсулине, нужно убедиться, что его хватит до конца праздничных выходных.
  4. Во время празднования стараться не менять привычный распорядок дня и режим питания — вовремя ложиться спать и просыпаться, не переедать и не злоупотреблять алкоголем.
  5. Помнить об опасности вирусных заболеваний, в частности коронавируса. Поэтому нужно соблюдать противоэпидемические меры — избегать лишних контактов и мест скопления людей, носить маску, мыть руки.
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В случае серьезного травмирования или отравления сразу обращаться к специалистам, вызвав врачей неотложной помощи по номеру 103.

Также следует помнить о пожарной безопасности во время праздников и быть осторожными с гирляндами, фейерверками и свечами.

Источник: НСЗУ Национальная служба здоровья Украины

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Новый год , Советы
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