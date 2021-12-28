До Нового года осталось совсем мало времени, украинцы делают последние приготовления.

В Национальной службе здоровья Украины озвучили несколько советов, которые помогут сделать праздники более комфортными и безопасными.

О чем следует помнить

В случае жалоб на здоровье и плохое самочувствие следует обязательно обращаться к врачу, не откладывать визит на время после праздников. Проконсультироваться с семейным врачом, что делать при обострении хронических болезней. Если гражданин принимает какие-либо лекарства, например, нуждается в инсулине, нужно убедиться, что его хватит до конца праздничных выходных. Во время празднования стараться не менять привычный распорядок дня и режим питания — вовремя ложиться спать и просыпаться, не переедать и не злоупотреблять алкоголем. Помнить об опасности вирусных заболеваний, в частности коронавируса. Поэтому нужно соблюдать противоэпидемические меры — избегать лишних контактов и мест скопления людей, носить маску, мыть руки.

В случае серьезного травмирования или отравления сразу обращаться к специалистам, вызвав врачей неотложной помощи по номеру 103.

Также следует помнить о пожарной безопасности во время праздников и быть осторожными с гирляндами, фейерверками и свечами.

Источник: НСЗУ Национальная служба здоровья Украины