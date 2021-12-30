Во время праздника Нового года следует помнить о пожарной безопасности и быть осторожным с электроприборами, елкой и пиротехникой. Ведь желание создать сказочную атмосферу может привести к беде.
В Центре общественного здоровья рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год.
Общие рекомендации
- Не включать сразу несколько электроприборов, перед выходом обязательно их выключать.
- Воздержаться от применения пиротехники.
- Не украшать елку легковоспламеняющимися материалами (вата, марля).
- Праздничная иллюминация должна быть качественной и промышленного производства.
- Новогодняя елка должна стоять устойчиво и подальше от отапливаемых устройств.
Как говорить с детьми о пожарной безопасности
- Объяснить, что огонь опасен.
- Рассказать о назначении спичек.
- Научить выключать электроприборы.
Это можно делать в игровой форме или с помощью рисунков.
В то же время взрослые должны быть осторожны с фейерверками, свечами, бенгальскими огнями, курением в помещении.
В случае возникновения пожара нужно срочно вызвать спасателей.
Источник: Центр общественного здоровья Украины