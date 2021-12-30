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Сказка может закончиться. О каких правилах пожарной безопасности следует помнить на Новый год

30 декабря 2021, 12:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Сказка может закончиться. О каких правилах пожарной безопасности следует помнить на Новый год
Источник: Pixabay

Во время праздника Нового года следует помнить о пожарной безопасности и быть осторожным с электроприборами, елкой и пиротехникой. Ведь желание создать сказочную атмосферу может привести к беде.

В Центре общественного здоровья рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год.

Общие рекомендации

  1. Не включать сразу несколько электроприборов, перед выходом обязательно их выключать.
  2. Воздержаться от применения пиротехники.
  3. Не украшать елку легковоспламеняющимися материалами (вата, марля).
  4. Праздничная иллюминация должна быть качественной и промышленного производства.
  5. Новогодняя елка должна стоять устойчиво и подальше от отапливаемых устройств.
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Как говорить с детьми о пожарной безопасности

  1. Объяснить, что огонь опасен.
  2. Рассказать о назначении спичек.
  3. Научить выключать электроприборы.

Это можно делать в игровой форме или с помощью рисунков.

В то же время взрослые должны быть осторожны с фейерверками, свечами, бенгальскими огнями, курением в помещении.

В случае возникновения пожара нужно срочно вызвать спасателей.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Новый год , новорічна ялинка , пожежна безпека
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