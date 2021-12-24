Продолжаются последние приготовления к новогодним праздникам. Кто-то едет за покупками, другие — украшают свои дома. Но именно в праздничный период украинцы должны быть наиболее внимательными. Некачественные гирлянды на елках, свечи и яркие фейерверки грозят пожарами и травмированием.

Как насладиться празднованием Нового года и не подвергать себя опасности?

Гирлянды

Украинцев призывают не экономить на елочных гирляндах. Это может спасти не только жилье, но и человеческую жизнь.

— Непосредственно может замкнуть лампочка, провод. Они должны быть мягкими из медной проволоки, – говорит главный инспектор отдела профилактической работы департамента предотвращения ГСЧС Украины Роман Рудак.

Свечи

Осторожными нужно быть и со свечами — как дома, так и в религиозных учреждениях.

— Свечи — это всегда открытый огонь, и надо понимать, что в первую очередь человеческий фактор может вызвать какие-то чрезвычайные происшествия, в том числе и пожары. Потому что человек может просто наклониться над свечой – и могут загореться волосы, платок или одежда вообще, – говорит спикер управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Их нельзя оставлять без присмотра.

Фейерверки

Кроме гирлянд и свеч, пожарные призывают ответственно обращаться и с фейерверками.

Их важно закреплять подручными средствами, например кирпичом. Поджигать только на вытянутой руке. После поджога отойти на предусмотренное расстояние. А после запуска — еще 10 минут не подходить к установке, ведь может быть еще одна – запоздалая – вспышка.

В общем нужно быть осторожными и с бенгальскими огнями, новогодними украшениями и даже сигаретами и не курить в нетрезвом виде в помещении.