Тривають останні приготування до новорічних свят. Хтось їде за подарунками, інші – прикрашають свої помешкання. Та саме у святковий період українці повинні бути найбільш пильними. Неякісні гірлянди на ялинках, свічки та яскраві фейєрверки загрожують пожежами та травмуванням.
Як насолодитися святкуванням Нового року та не наражати себе на небезпеку?
- Гірлянди
Українців закликають не економити на ялинкових гірляндах. Це може врятувати не лише помешкання, а й людське життя.
– Безпосередньо може замкнути лампочка, провід. Вони повинні бути мякими з мідного дроту, – говорить головний інспектор відділу профілактичної роботи департаменту запобігання ДСНС України Роман Рудак.
- Свічки
Обережними треба бути і зі свічками – як вдома, так і у релігійних установах.
– Свічки – це завжди відкритий вогонь, і треба розуміти, що першочергово людський фактор може спричинити якісь надзвичайні події, зокрема і пожежі. Тому що людина може просто нахилитися над свічкою – і може загорітися волосся, хустка або одяг взагалі, – говорить речниця управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.
Їх не можна залишати без нагляду.
- Феєрверки
Окрім гірлянд та свічок, надзвичайники закликають відповідально поводитися і з феєрверками.
Їх важливо закріплювати підручними засобами, наприклад цеглою. Підпалюваити лише на витягнутій руці. Після підпалу відійти на відстань, яка передбачена. А після запуску – ще 10 хвилин не підходити до нього, адже може бути ще один – запізнілий – спалах.
Загалом треба бути обережними і з бенгальськими вогнями, новорічними прикрасами та навіть сигаретами та не курити напідпитку у приміщенні.