Тривають останні приготування до новорічних свят. Хтось їде за подарунками, інші – прикрашають свої помешкання. Та саме у святковий період українці повинні бути найбільш пильними. Неякісні гірлянди на ялинках, свічки та яскраві фейєрверки загрожують пожежами та травмуванням.

Як насолодитися святкуванням Нового року та не наражати себе на небезпеку?

Гірлянди

Українців закликають не економити на ялинкових гірляндах. Це може врятувати не лише помешкання, а й людське життя.

– Безпосередньо може замкнути лампочка, провід. Вони повинні бути мякими з мідного дроту, – говорить головний інспектор відділу профілактичної роботи департаменту запобігання ДСНС України Роман Рудак.

Свічки

Обережними треба бути і зі свічками – як вдома, так і у релігійних установах.

– Свічки – це завжди відкритий вогонь, і треба розуміти, що першочергово людський фактор може спричинити якісь надзвичайні події, зокрема і пожежі. Тому що людина може просто нахилитися над свічкою – і може загорітися волосся, хустка або одяг взагалі, – говорить речниця управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Їх не можна залишати без нагляду.

Феєрверки

Окрім гірлянд та свічок, надзвичайники закликають відповідально поводитися і з феєрверками.

Їх важливо закріплювати підручними засобами, наприклад цеглою. Підпалюваити лише на витягнутій руці. Після підпалу відійти на відстань, яка передбачена. А після запуску – ще 10 хвилин не підходити до нього, адже може бути ще один – запізнілий – спалах.

Загалом треба бути обережними і з бенгальськими вогнями, новорічними прикрасами та навіть сигаретами та не курити напідпитку у приміщенні.