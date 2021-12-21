До Нового року лишилося 10 днів. Звичайно, багато українців захочуть зустріти рік у компанії друзів або на міській площі біля ялинки. Лікарі Ігор Гайдук та Андрій Роханський дали кілька порад, які допоможуть уберегтися від зараження коронавірусом.

– Звичайно, коли люди довго перебуватимуть у натовпі, то складно щось порекомендувати, – сказав Ігор Гайдук. – Я хотів би додати, що таки важливо перебувати в хорошому настрої. Коли людина у піднесеному настрої, захисна функція організму сильніша. А взагалі, треба пам’ятати про важливість вакцинації, оскільки вакциновані люди матимуть козир у рукаві й зможуть провести свята вільно.

Лікар порадив не забувати про засоби індивідуального захисту.

– Насамперед потрібно вакцинуватися, але важливо і не забувати про елементарний захист: носити маски правильно, мити руки, адже вірус нікуди не подівся. Імунітет можна підвищувати фруктами, їх можна їсти всім. І ще раз нагадаю про гарний настрій, людина, яка сміється, є більш захищеною, — додав інфекціоніст.

Лікар Андрій Роханський також нагадав про необхідність вакцинації.

– Насамперед потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась, тоді ми всі будемо більш захищеними. Потрібно прийти і зробити вже цей жест доброї волі для всього українського народу. Я дивлюсь, що народ уже розслабився: ходить на масові заходи, концерти. Краще пам’ятати, що від таких заходів треба триматися подалі або думати, в який натовп ти потрапиш, – сказав він.

Лікар нагадав, що у свята не варто зловживати спиртними напоями, особливо міцними, оскільки це знижує захисну функцію організму перед вірусами.

Лікар пояснив, що не потрібно розраховувати на те, що алкоголь все дезінфікує, як багато хто думає. Він згубно впливає на організм, це треба пам’ятати. Новий рік краще провести на свіжому повітрі, менше ризику обмінятись вірусами.

Новорічним святам зазвичай передує напружений період через навантаження на роботі, домашній клопіт. У цей час можуть виникнути апатія, роздратування та навіть депресивні настрої. Неприємних відчуттів може додати пандемія коронавірусу. Але треба навчитися не реагувати на стрес.