Предпраздничный стресс – нередкое явление среди украинцев. У них могут фиксироваться апатия, раздражение и даже депрессивные настроения из-за роста нагрузки на работе в конце года, планирования праздника с подготовкой меню, подарков, нарядов.

Стрессовости предновогодней суете может добавлять пандемия коронавируса.

Как справиться со стрессом перед Новым годом?

Составить список дел

Это поможет не держать всю информацию в голове, что значительно разгрузит мозг.

Не давить на себя

Не стоит пытаться создать идеальный праздник и успеть везде. Лучше соблюдать традиции и ориентироваться на атмосферу, которая будет комфортной для вас.

Спланировать бюджет

Чтобы финансовый вопрос не вызывал дополнительных забот, нужно заранее спланировать бюджет праздника. Следует помнить, что главное не стоимость подарков, а атмосфера.

Заботиться о здоровье

В этот период важно высыпаться, избегать переедания, не злоупотреблять алкоголем, оставаться активным и достаточно гулять на свежем воздухе. Это поможет чувствовать себя хорошо.

Проводить время с семьей и друзьями

Новый год – лучшее время, чтобы побыть с семьей, пообщаться. Можно организовать увлекательные конкурсы и поиграть в игры.