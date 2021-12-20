Предпраздничный стресс – нередкое явление среди украинцев. У них могут фиксироваться апатия, раздражение и даже депрессивные настроения из-за роста нагрузки на работе в конце года, планирования праздника с подготовкой меню, подарков, нарядов.
Стрессовости предновогодней суете может добавлять пандемия коронавируса.
Как справиться со стрессом перед Новым годом?
- Составить список дел
Это поможет не держать всю информацию в голове, что значительно разгрузит мозг.
- Не давить на себя
Не стоит пытаться создать идеальный праздник и успеть везде. Лучше соблюдать традиции и ориентироваться на атмосферу, которая будет комфортной для вас.
- Спланировать бюджет
Чтобы финансовый вопрос не вызывал дополнительных забот, нужно заранее спланировать бюджет праздника. Следует помнить, что главное не стоимость подарков, а атмосфера.
- Заботиться о здоровье
В этот период важно высыпаться, избегать переедания, не злоупотреблять алкоголем, оставаться активным и достаточно гулять на свежем воздухе. Это поможет чувствовать себя хорошо.
- Проводить время с семьей и друзьями
Новый год – лучшее время, чтобы побыть с семьей, пообщаться. Можно организовать увлекательные конкурсы и поиграть в игры.