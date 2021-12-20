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Психологія

Жодного стресу! Як уникнути погіршення настрою перед Новим роком

20 Грудня 2021, 17:13
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стресс
Джерело: Depositphotos

Передсвятковий стрес – нерідкісне явище серед українців. У них можуть фіксуватися апатія, роздратування та навіть депресивні настрої через зростання навантаження на роботі наприкінці року, планування свята з підготовкою меню, подарунків, вбрання.

Стресовості передноворічній метушні може додавати пандемія коронавірусу.

Як впоратися зі стресом перед Новим роком?

  • Скласти список справ

Це допоможе не тримати всю інформацію в голові, що значно розвантажить мозок.

  • Не тиснути на себе

Не варто намагатися створити ідеальне свято та встигнути усюди. Краще дотримуватися традицій та орієнтуватися на атмосферу, яка буде комфортною для вас.

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  • Спланувати бюджет

Щоб фінансове питання не викликало додаткових турбот, треба заздалегідь спланувати бюджет свята. Варто пам’ятати, що головне не вартість подарунків, а атмосфера.

  • Піклуватися про здоров’я

У цей період важливо висипатися, уникати переїдання, не зловживати алкоголем, залишатися активним та вдосталь гуляти на свіжому повітрі. Це допоможе почуватися добре.

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  • Проводити час з родиною та друзями

Новий рік – найкращий час, щоб побути з родиною, поспілкуватися. Можна організувати цікаві конкурси та пограти в ігри.

Джерело
МОЗ
Теги
Новий Рік , Стрес
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