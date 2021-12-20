Передсвятковий стрес – нерідкісне явище серед українців. У них можуть фіксуватися апатія, роздратування та навіть депресивні настрої через зростання навантаження на роботі наприкінці року, планування свята з підготовкою меню, подарунків, вбрання.
Стресовості передноворічній метушні може додавати пандемія коронавірусу.
Як впоратися зі стресом перед Новим роком?
- Скласти список справ
Це допоможе не тримати всю інформацію в голові, що значно розвантажить мозок.
- Не тиснути на себе
Не варто намагатися створити ідеальне свято та встигнути усюди. Краще дотримуватися традицій та орієнтуватися на атмосферу, яка буде комфортною для вас.
- Спланувати бюджет
Щоб фінансове питання не викликало додаткових турбот, треба заздалегідь спланувати бюджет свята. Варто пам’ятати, що головне не вартість подарунків, а атмосфера.
- Піклуватися про здоров’я
У цей період важливо висипатися, уникати переїдання, не зловживати алкоголем, залишатися активним та вдосталь гуляти на свіжому повітрі. Це допоможе почуватися добре.
- Проводити час з родиною та друзями
Новий рік – найкращий час, щоб побути з родиною, поспілкуватися. Можна організувати цікаві конкурси та пограти в ігри.