Передсвятковий стрес – нерідкісне явище серед українців. У них можуть фіксуватися апатія, роздратування та навіть депресивні настрої через зростання навантаження на роботі наприкінці року, планування свята з підготовкою меню, подарунків, вбрання.

Стресовості передноворічній метушні може додавати пандемія коронавірусу.

Як впоратися зі стресом перед Новим роком?

Скласти список справ

Це допоможе не тримати всю інформацію в голові, що значно розвантажить мозок.

Не тиснути на себе

Не варто намагатися створити ідеальне свято та встигнути усюди. Краще дотримуватися традицій та орієнтуватися на атмосферу, яка буде комфортною для вас.

Спланувати бюджет

Щоб фінансове питання не викликало додаткових турбот, треба заздалегідь спланувати бюджет свята. Варто пам’ятати, що головне не вартість подарунків, а атмосфера.

Піклуватися про здоров’я

У цей період важливо висипатися, уникати переїдання, не зловживати алкоголем, залишатися активним та вдосталь гуляти на свіжому повітрі. Це допоможе почуватися добре.

Проводити час з родиною та друзями

Новий рік – найкращий час, щоб побути з родиною, поспілкуватися. Можна організувати цікаві конкурси та пограти в ігри.