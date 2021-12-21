До Нового года осталось 10 дней. Конечно, многие украинцы захотят встретить приходящий год в компании друзей или на городской площади у елки. Врачи Игорь Гайдук и Андрей Роханский дали несколько советов, которые помогут уберечься от заражения коронавирусом.

— Конечно, когда люди будут долго находиться в толпе, то сложно что-то порекомендовать, — сказал Игорь Гайдук. — Я бы хотел добавить, что все-таки важно быть в хорошем настроении. Когда человек в приподнятом настроении, защитная функция организма сильнее. А вообще, нужно помнить о важности вакцинации, поскольку вакцинированные люди будут иметь козырь в рукаве и смогут провести праздники свободно.

Доктор посоветовал не забывать о средствах индивидуальной защиты.

— В первую очередь нужно вакцинироваться, но важно и не забывать об элементарной защите: носить маски правильно, мыть руки, ведь вирус никуда не делся. Иммунитет можно повышать фруктами, их можно есть всем. И еще раз напомню о хорошем настроении, смеющийся человек является более защищенным, — добавил инфекционист.

Врач Андрей Роханский также напомнил о необходимости вакцинации.

— В первую очередь нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось, тогда мы все будем более защищенными. Нужно прийти и сделать уже этот жест доброй воли для всего украинского народа. Я смотрю, что народ уже расслабился: ходит на массовые мероприятия, концерты. Лучше помнить, что от таких мероприятий нужно держаться подальше или думать, в какую толпу ты попадешь, — сказал он.

Врач напомнил, что в праздники не стоит злоупотреблять спиртными напитками, особенно крепкими, поскольку это снижает защитную функцию организма перед вирусами.

Доктор отметил, что не нужно рассчитывать на то, что алкоголь все дезинфицирует, как многие думают. Он пагубно влияет на организм, нужно об этом помнить. Новый год лучше провести на свежем воздухе, меньше риска обменяться вирусами.

Новогодним праздникам обычно предшествует напряженный период из-за нагрузки на работе, хлопот по дому. В это время могут возникнуть апатия, раздражение и даже депрессивные настроения. Неприятных ощущений может добавить и пандемия коронавируса. Но нужно научиться не реагировать на стресс.