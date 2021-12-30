На новогодние праздники обычно дома есть много сладостей, и ребенок хочет есть конфеты, экзотические фрукты и другие вкусности. Тем не менее, стоит ли давать такие продукты малышам?

Об этом рассказали врачи-аллергологи из Первого территориального медицинского объединения города Львова. Вспышка острой крапивницы у детей – когда тело покрывается отеками, как после контакта с крапивой – приходится на новогодние праздники.

— Таких пациентов только у нас в детской больнице на Орлика в это время 15-20. Это вызвано чрезмерным потреблением сладостей, различных конфет с искусственными наполнителями и экзотических фруктов, — рассказали врачи.

Эксперты утверждают, что с новогоднего стола нельзя давать детям икру, газированные напитки и салаты с майонезом.

Также стоит помнить, что запрещено давать кутью малышам до трех лет. А вот старшим детям — можно. Однако необходимо учитывать следующие рекомендации: готовьте кутью на основе пшеницы, сахара, изюма, но без меда и орехов. Важно не переедать этого праздничного блюда – 3-4 чайных ложки на вечер будет достаточно.

— Сколько можно съесть в день шоколадных конфет? Этот вопрос индивидуален и зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Лучше всего употреблять черный шоколад (без примесей). Не рекомендуются желейные конфеты, чупа-чупсы, галерейки, цветные посыпки, мастики, — говорят врачи.

Заменить такие сладости можно сухофруктами, карамельными леденцами домашнего производства, домашней пастилой и фруктовыми чипсами.

Кроме того, специалисты рекомендуют давать детям сезонные фрукты. В зимний период — это яблоко и банан. Экзотические фрукты, как правило, содержат дополнительные наполнители. Их потребление может приводить к высвобождению клетками гистамина и появлению патологических симптомов – высыпаний, зуда, расстройств пищеварения.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение города Львова