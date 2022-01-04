Вкусовые рецепторы взрослых и детей отличаются. Во рту младенцев их около 30 тыс., и большинство из них настроены на сладкую и жирную пищу, потому что материнское молоко насыщено именно жирами и сахарами.

Из-за большого количества рецепторов сладости являются источником наслаждения для малышей, поэтому они их так любят.

Взрослые уже не воспринимают такую ​​палитру вкусов, потому что к совершеннолетию от этого количества рецепторов остается только треть. Поэтому они стают более безразличными к сладостям.

В то же время дети часто не могут есть горькую пищу. Из-за тех же рецепторов они воспринимают ее как нечто совсем непригодное для употребления. Это касается алкоголя, который они могут тайно пробовать, овощей или зеленые.

С взрослением, когда они меняются, человек начинает по-другому воспринимать вкус горькой пищи.

Это можно объяснить тем, что примерно с 20 лет люди добавляют в рацион шпинат, баклажаны, болгарский перец, фасоль, хрен.

Несмотря на то, что дети любят сладкое, количество такой еды следует ограничить в рационе и по возможности заменять его здоровыми альтернативами.

Источник: NPR