Некоторым сложно избегать лакомств в рационе, даже когда нужно сидеть на диете.

Это не значит, что сладкоежки обречены на вечные муки выбора — либо фигура и здоровье, либо вкусняшки.

Можно заменить привычные тортики и конфеты полезными сладостями.

Как сделать конфеты из инжира и кураги, рассказал участник реалити Пекельна кухня на Новом канале Александр Громлюк.

Польза натуральных конфет

Отсутствие сахара. Сладость конфетам обеспечивает фруктоза. Можно дополнительно подсластить их медом.

Витамины. Почти все натуральные конфеты делаются на основе сухофруктов и орехов. А те, в свою очередь, полны витаминов.

Уверенность в составе. Вы знаете их состав и точно можете быть уверены, что они вам не навредят.

Ингредиенты

инжир сушеный – 300 г

финиковый сироп или мед – 15 г

орехи любые – 70 г

курага – 70 г

какао для обсыпки

Приготовление