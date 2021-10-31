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Полезные сладости. Как приготовить конфеты из инжира и кураги

31 октября 2021, 10:30 Людмила Грубнік
Олександр Громлюк

Некоторым сложно избегать лакомств в рационе, даже когда нужно сидеть на диете.

Это не значит, что сладкоежки обречены на вечные муки выбора — либо фигура и здоровье, либо вкусняшки.

Можно заменить привычные тортики и конфеты полезными сладостями.

Как сделать конфеты из инжира и кураги, рассказал участник реалити Пекельна кухня на Новом канале Александр Громлюк.

Польза натуральных конфет

  • Отсутствие сахара. Сладость конфетам обеспечивает фруктоза. Можно дополнительно подсластить их медом.
  • Витамины. Почти все натуральные конфеты делаются на основе сухофруктов и орехов. А те, в свою очередь, полны витаминов.
  • Уверенность в составе. Вы знаете их состав и точно можете быть уверены, что они вам не навредят.
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Ингредиенты

  • инжир сушеный – 300 г
  • финиковый сироп или мед – 15 г
  • орехи любые – 70 г
  • курага – 70 г
  • какао для обсыпки

Приготовление

  1. Инжир, орехи и курагу перебиваем блендером до однородной массы.
  2. Добавляем финиковый сироп или мед по вкусу.
  3. Формируем шарики и отправляем в холодильник, чтобы они застыли.
  4. После этого обваливаем шарики в какао, чтобы конфеты не липли к рукам.

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