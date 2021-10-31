Некоторым сложно избегать лакомств в рационе, даже когда нужно сидеть на диете.
Это не значит, что сладкоежки обречены на вечные муки выбора — либо фигура и здоровье, либо вкусняшки.
Можно заменить привычные тортики и конфеты полезными сладостями.
Как сделать конфеты из инжира и кураги, рассказал участник реалити Пекельна кухня на Новом канале Александр Громлюк.
Польза натуральных конфет
- Отсутствие сахара. Сладость конфетам обеспечивает фруктоза. Можно дополнительно подсластить их медом.
- Витамины. Почти все натуральные конфеты делаются на основе сухофруктов и орехов. А те, в свою очередь, полны витаминов.
- Уверенность в составе. Вы знаете их состав и точно можете быть уверены, что они вам не навредят.
Ингредиенты
- инжир сушеный – 300 г
- финиковый сироп или мед – 15 г
- орехи любые – 70 г
- курага – 70 г
- какао для обсыпки
Приготовление
- Инжир, орехи и курагу перебиваем блендером до однородной массы.
- Добавляем финиковый сироп или мед по вкусу.
- Формируем шарики и отправляем в холодильник, чтобы они застыли.
- После этого обваливаем шарики в какао, чтобы конфеты не липли к рукам.