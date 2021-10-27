Некоторым людям очень сложно отказаться от сладкого, несмотря на то, что диетологи и консультанты по питанию постоянно говорят о вреде сахара и чрезмерного потребления различных лакомств.

От вкусностей можно не отказываться полностью. В рацион можно добавлять более здоровые альтернативы любимого печенья и конфет.

Топ-5 полезных сладостей

Батончики из сухофруктов

Сладкоежкам можно баловать себя различными батончиками из сухофруктов, орехов. В их состав могут входить шоколад, а также арахисовая паста.

Это будет более здоровая альтернатива обычных батончиков, которые можно купить в супермаркетах. Однако важно читать состав, а лучше готовить их самостоятельно.

Пудинг с чиа

Семена чиа — настоящий суперфуд. Они полезны для организма. Если добавить их в пудинг или в йогурт, можно получить вкусный и полезный десерт.

Черный шоколад

Никто не говорит, что нужно полностью отказываться от шоколада. Молочный и белый принесут мало пользы, а вот черный можно смело оставлять в рационе.

Фрукты

Фрукты — хорошая альтернатива для тех, кто решил перейти на правильное питание, но никак не может отказаться от сладкого. Яблоко и арбуз отлично заменят выпечку и торты.

Мороженое и фруктовый лед

Можно в рационе оставить и мороженое или фруктовый лед. Однако стоит покупать продукт, приготовленный из натуральных ингредиентов.

Источник: Eat This, Not That