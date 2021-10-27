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Їжа

Солодке – не означає шкідливе. Які ласощі можна залишити у раціоні

27 Жовтня 2021, 15:49 Людмила Грубнік
Солодке – не означає шкідливе. Які ласощі можна залишити у раціоні
Джерело: Depositphotos

Деяким людям дуже складно відмовитися від солодкого, попри те, що дієтологи та консультанти з харчування постійно говорять про шкоду цукру та надмірного споживання різних ласощів.

Від смаколиків можна не відмовлятися повністю. До раціону можна додавати більш здорові альтернативи улюбленого печива та цукерок.

Топ-5 корисних солодощів

  • Батончики із сухофруктів

Ласунчикам можна потішити себе різними батончиками із сухофруктів, горіхів. До їхнього складу можуть входити шоколад, а також арахісова паста.

Це буде здоровіша альтернатива звичайним батончикам, які можна купити у супермаркетах. Однак важливо читати склад, а найкраще готувати їх самостійно.

  • Пудинг з чіа

Насіння чіа – справжній суперфуд. Воно корисне для організму. Якщо додати його до пудингу або йогурту, можна отримати смачний і корисний десерт.

  • Чорний шоколад

Ніхто не каже, що варто повністю відмовлятися від шоколаду. Молочний та білий принесуть мало користі, а ось чорний можна сміливо залишати у раціоні.

  • Фрукти

Фрукти – хороша альтернатива для тих, хто вирішив перейти на правильне харчування, але не може відмовитись від солодкого. Яблуко та кавун чудово замінять випічку та торти.

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  • Морозиво та фруктовий лід

Можна у раціоні залишити морозиво або фруктовий лід. Однак варто купувати продукт, виготовлений з натуральних інгредієнтів.

Джерело: Eat This, Not That

Теги
здорова їжа , Здорове харчування
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