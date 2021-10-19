Продукты, которые человек употребляет каждый день, отображаются на его самочувствии, здоровье и продолжительности жизни в целом.

Ученые провели исследование, сравнив “западную” диету с большим количеством красного мяса, обработанных продуктов, рафинированного зерна, сахара и рацион, богатый бобовыми, овощами, фруктами, рыбой.

После 18 лет наблюдения они выявили, что у тех, кто питался по второму типу, общий риск смертности снизился на 17%, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 28%.

При этом ключевую роль в такой диете играли именно бобовые.

— Фасоль богата растительным белком и клетчаткой и почти не содержит жира. Например, в одной чашке черных бобов вы потребляете 15 г белка, 15 г клетчатки и менее 1 г сахара и жира, — говорится в материале.

В тексте также отмечается, что получение достаточного количества клетчатки связано с более длительной и здоровой жизнью. Она снижает риск депрессии, гипертонии, диабета.

Кроме того, бобовые — мощный антиоксидант, они содержат полифенол, который, как выяснили исследователи, также может помочь замедлить старение.

Источник: Eat This, Not That