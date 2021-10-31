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Їжа

Корисні солодощі. Як приготувати цукерки з інжиру та кураги

31 Жовтня 2021, 10:30 Людмила Грубнік
Олександр Громлюк

Деяким важко уникати ласощів у раціоні, навіть коли потрібно сидіти на дієті.

Це не означає, що ласуни приречені на вічні муки вибору – або фігура і здоров’я, або ласощі.

Можна замінити звичні тортики та цукерки корисними солодощами.

Як зробити цукерки з інжиру та кураги, розповів учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Олександр Громлюк.

Користь натуральних цукерок

  • Відсутність цукру. Солодкий смак цукерок забезпечує фруктоза. Можна додатково підсолодити їх медом.
  • Вітаміни. Майже всі натуральні цукерки робляться на основі сухофруктів та горіхів. А ті водночас багаті на вітаміни.
  • Впевненість у складі. Ви знаєте їхній склад і точно можете бути впевнені, що вони вам не зашкодять.
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Інгредієнти

  • інжир сушений – 300 г
  • фініковий сироп або мед – 15 г
  • горіхи будь-які – 70 г
  • курага – 70 г
  • какао для обсипання

Приготування

  1. Інжир, горіхи та курагу перебиваємо блендером до однорідної маси.
  2. Додаємо фініковий сироп або мед на смак.
  3. Формуємо кульки та відправляємо в холодильник, щоб вони застигли.
  4. Після цього обвалюємо кульки в какао, щоб цукерки не липли до рук.

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