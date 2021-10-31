Деяким важко уникати ласощів у раціоні, навіть коли потрібно сидіти на дієті.

Це не означає, що ласуни приречені на вічні муки вибору – або фігура і здоров’я, або ласощі.

Можна замінити звичні тортики та цукерки корисними солодощами.

Як зробити цукерки з інжиру та кураги, розповів учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Олександр Громлюк.

Користь натуральних цукерок

Відсутність цукру. Солодкий смак цукерок забезпечує фруктоза. Можна додатково підсолодити їх медом.

Вітаміни. Майже всі натуральні цукерки робляться на основі сухофруктів та горіхів. А ті водночас багаті на вітаміни.

Впевненість у складі. Ви знаєте їхній склад і точно можете бути впевнені, що вони вам не зашкодять.

Інгредієнти

інжир сушений – 300 г

фініковий сироп або мед – 15 г

горіхи будь-які – 70 г

курага – 70 г

какао для обсипання

Приготування