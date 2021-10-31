Деяким важко уникати ласощів у раціоні, навіть коли потрібно сидіти на дієті.
Це не означає, що ласуни приречені на вічні муки вибору – або фігура і здоров’я, або ласощі.
Можна замінити звичні тортики та цукерки корисними солодощами.
Як зробити цукерки з інжиру та кураги, розповів учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі Олександр Громлюк.
Користь натуральних цукерок
- Відсутність цукру. Солодкий смак цукерок забезпечує фруктоза. Можна додатково підсолодити їх медом.
- Вітаміни. Майже всі натуральні цукерки робляться на основі сухофруктів та горіхів. А ті водночас багаті на вітаміни.
- Впевненість у складі. Ви знаєте їхній склад і точно можете бути впевнені, що вони вам не зашкодять.
Інгредієнти
- інжир сушений – 300 г
- фініковий сироп або мед – 15 г
- горіхи будь-які – 70 г
- курага – 70 г
- какао для обсипання
Приготування
- Інжир, горіхи та курагу перебиваємо блендером до однорідної маси.
- Додаємо фініковий сироп або мед на смак.
- Формуємо кульки та відправляємо в холодильник, щоб вони застигли.
- Після цього обвалюємо кульки в какао, щоб цукерки не липли до рук.