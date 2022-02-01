Диагноз атопический дерматит ставят детям достаточно часто. Что же его вызывает? “Перерастет” ли малыш болезнь, или проблема останется на всю жизнь? И есть ли эффективное лечение атопического дерматита? На эти и другие родительские “почему” согласилась ответить детский дерматолог Анна Стовбыр.

Откуда берется атопический дерматит

Анна Сергеевна Стовбыр сразу начала наш разговор с развенчивания стойких мифов об атопическом дерматите.

— Должна внести ясность: атопический дерматит — это не пищевая аллергия, как думают многие родители. И просто длительная жесткая диета для малыша вряд ли сможет кардинально улучшить ситуацию, — говорит врач. — Ограничения в еде могут быть оправданы, если значимость тех или иных продуктов в генезе атопического дерматита безусловно доказана. Реакцию организма ребенка на новые продукты питания мама может заметить, если будет вести дневник питания малыша.

Так что же, действительно, пищевая аллергия в развитии атопического дерматита не играет никакой роли? Играет! Более того, они идут, что называется, рука об руку. Аллергию, в частности пищевую, можно рассматривать как катализатор, спусковой крючок атопического дерматита, а не как причину. То же можно сказать и о респираторной аллергии. Правда, ингаляционная составляющая приобретает значение, как правило, у детей старше 3-х лет. И тогда, в некоторых случаях, паралельно с атопическим дерматитом может развиться аллергический ринит и бронхиальная астма.

Нужно понимать, что в случае атопического дерматита речь идет в первую очередь об особенностях строения кожного покрова, нарушении функций кожи, в частности эпидермиса, и наследственной предрасположенности.

Поэтому, когда спрашивают, откуда берется эта напасть, ответ — от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, — должен восприниматься буквально.

Исследования подтвердили, что малыши, родственники которых болели в детстве атопическим дерматитом, имеют высокую предрасположенность к этому заболеванию. Если же оба родителя страдали от атопического дерматита, вероятность рождения малыша с такой же дерматологической проблемой составляет около 80%. Надо быть готовыми к тому, что болезнь, скорее всего, проявится у ребенка, если не в младенческом возрасте, то до 5-6 лет.

Впрочем, некоторым родителям, которые в детстве сталкивались с проявлениями атопического дерматита, может и повезти: если у ребенка не проявились острые аллергические реакции до школьного возраста, можно вздохнуть с облегчением — пронесло.

Когда впервые проявляется атопический дерматит

Болезнь чаще всего начинается в первые 6 месяцев жизни после введения прикорма или перехода с грудного вскармливания на дополнительное или искусственное питание. Впрочем, она может начаться и в более позднем возрасте. Но пик заболевания, как правило, наступает до 2-х лет.

Атопическим дерматитом в основном страдают дети, проживающие в крупных городах или развитых странах. Распространенность этого заболевания за последние 30 лет увеличилась, сегодня до 20% детей из промышленно развитых стран подвержены этому заболеванию.

В это трудно поверить, но многие исследователи объясняют такую избирательность атопического дерматита… улучшением гигиенических условий, в которых рождается и проживает ребенок.

Среди факторов усугубляющих течение атопического дерматита — пересушенный воздух в квартире, контакт с агрессивными моющими средствами, ковровые покрытия в детской комнате, избыток пыли и табачный дым, использование синтетических тканей в одежде или постельном белье ребенка и негативный эмоциональный фон в семье малыша.

Провоцирующим фактором можно считать и холодное время года, летом атопический дерматит, что называется, притихает.

Если не чешется — не атопический дерматит

Существует ряд типичных симптомов атопического дерматита. Родители сразу обращают внимание на пересушенность кожы, ее растрескивание, характерную сыпь… И самое главное — зуд, изматывающий ребенка, лишающий его сна. Дети становятся беспокойными, агрессивными и все время норовят почесать зудящее место.

Когда малыш расчесывает кожу до крови, в зону пораженных участков могут проникать микроорганизмы, и тогда к заболеванию подключается грибковая, вирусная или бактериальная инфекция, в частности стафилококковая, что чревато различными осложнениями. Более того, болезнетворная микрофлора выступает не только в качестве инфекционного агента, но и в качестве дополнительного аллергизирующего фактора.

Развитие и течение атопического дерматита в каждом возрасте имеет свои особенности. С 3 до 6 месяцев болезнь проявляется остро. Поражаются в основном щеки, лоб, ушные раковины, волосистая область головы, коленные и локтевые сгибы рук и ног, ягодицы. Родители обнаруживают зудящие симметричные высыпания с образованием корочек-чешуек на пораженной коже младенца.

— Но, независимо от возраста, острая стадия атопии может исчезнуть так же внезапно, как и появилась. Однако это не означает исчезновения самой патологии. Она просто скрывается в организме и ожидает подходящего случая для активизации, — подчеркивает доктор Стовбыр.

Ко второму году жизни у 60% малышей клинические проявления атопического дерматита могут полностью исчезнуть. При переходе же болезни в хроническую форму рецидивы атопического дерматита случаются на протяжении всей жизни.

Как и чем лечить

Лечение атопического дерматита у детей включает противовоспалительную, антибактериальную, противозудную терапию и увлажнение.

Об увлажнении надо сказать отдельно. Постоянное увлажнение кожи — залог длительного улучшения состояния малыша. Следовательно, существенно уменьшается потребность активного использования противовоспалительных препаратов.

— Специальные кремы и мази — эмоленты — препятствуют пересыханию, восстанавливают барьерную функцию кожи. Ведь они содержат физиологические липиды, родственные липидам эпидермиса, — подчеркивает доктор Стовбыр. — Даже когда острую фазу болезни удалось преодолеть, эмоленты должны получить постоянную прописку в домашней аптечке и использоваться ежедневно с целью профилактики.

Одна из самых больших ошибок родителей — отмена купания детей, особенно при обострении болезни.

— Напротив, деткам с атопическим дерматитом просто необходимо ежедневное купание — до 15 минут, — подчеркивает Анна Стовбыр. — Оно очищает и увлажняет кожу, улучшает проникновение лекарственных препаратов, предотвращает инфицирование, да и просто доставляет удовольствие ребенку.

Вода для купания должна быть приятно теплой, но ни в коем случае не горячей. Горячая еще больше пересушит кожу. Чтобы дехлорировать воду из-под крана, ее нужно отстаивать около 2-х часов, а потом уже нагревать для купания. Не стоит добавлять в воду настои череды, ромашки, корня солодки, имеющие подсушивающий эффект, лучше отдать предпочтение специальному маслу для смягчения воды.

Категорически нельзя использовать при купании мочалку и мыло. Выбирайте гипоаллергенные гели. После купания кожу ребенка стоит лишь промокнуть мягким полотенцем. Но не вытирать досуха! На еще влажную кожу необходимо нанести специальные средства — те самые эмоленты.

Если домашнее лечение не помогает, то при тяжелых случаях врач может назначить кортикостероидные препараты: местно — мази, кремы, лосьоны или курс уколов в условиях стационара. Очень эффективны влажные обертывания. Но эта процедура проводится только в условиях медицинского центра.

Диета при атопическом дерматите

Это самый сложный аспект лечения атопического дерматита. Даже мнения специалистов расходятся: одни — за жесткую диету, другие — за минимальные ограничения в детском питании.

Сейчас все больше педиатров и диетологов склоняются к тому, что жесткой должна быть только так называемая “стартовая” диета. А потом рацион должен постепенно расширяться. Ведь длительное применение гипоаллергенной диеты может привести не только к нарушению физического развития ребенка, но и к серьезным социально-психологическим проблемам.

Детальные рекомендации по рациону детей, страдающих атопическим дерматитом, может дать только врач, наблюдающий ребенка и учитывающий течение болезни и индивидуальные особенности малыша. Но в любом случае, из питания следует исключить продукты, содержащие экстрактивные вещества, консерванты и красители. Блюда готовятся на пару, отвариваются, запекаются. Пища не должна быть горячей.