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Атопический дерматит у детей: откуда берется и может ли остаться на всю жизнь

1 февраля 2022, 16:54
Валентина Андрейко журналіст
дитина, малюк, ребенок

Диагноз атопический дерматит ставят детям достаточно часто. Что же его вызывает? “Перерастет” ли малыш болезнь, или проблема останется на всю жизнь? И есть ли эффективное лечение атопического дерматита? На эти и другие родительские “почему” согласилась ответить детский дерматолог Анна Стовбыр.

Откуда берется атопический дерматит

Анна Сергеевна Стовбыр сразу начала наш разговор с развенчивания стойких мифов об атопическом дерматите.

— Должна внести ясность: атопический дерматит — это не пищевая аллергия, как думают многие родители. И просто длительная жесткая диета для малыша вряд ли сможет кардинально улучшить ситуацию, — говорит врач. — Ограничения в еде могут быть оправданы, если значимость тех или иных продуктов в генезе атопического дерматита безусловно доказана. Реакцию организма ребенка на новые продукты питания мама может заметить, если будет вести дневник питания малыша.

Анна Стовбыр

Анна Стовбыр

Так что же, действительно, пищевая аллергия в развитии атопического дерматита не играет никакой роли? Играет! Более того, они идут, что называется, рука об руку. Аллергию, в частности пищевую, можно рассматривать как катализатор, спусковой крючок атопического дерматита, а не как причину. То же можно сказать и о респираторной аллергии. Правда, ингаляционная составляющая приобретает значение, как правило, у детей старше 3-х лет. И тогда, в некоторых случаях, паралельно с атопическим дерматитом может развиться аллергический ринит и бронхиальная астма.

Нужно понимать, что в случае атопического дерматита речь идет в первую очередь об особенностях строения кожного покрова, нарушении функций кожи, в частности эпидермиса, и наследственной предрасположенности.

Поэтому, когда спрашивают, откуда берется эта напасть, ответ — от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, — должен восприниматься буквально.

Исследования подтвердили, что малыши, родственники которых болели в детстве атопическим дерматитом, имеют высокую предрасположенность к этому заболеванию. Если же оба родителя страдали от атопического дерматита, вероятность рождения малыша с такой же дерматологической проблемой составляет около 80%. Надо быть готовыми к тому, что болезнь, скорее всего, проявится у ребенка, если не в младенческом возрасте, то до 5-6 лет.

Впрочем, некоторым родителям, которые в детстве сталкивались с проявлениями атопического дерматита, может и повезти: если у ребенка не проявились острые аллергические реакции до школьного возраста, можно вздохнуть с облегчением — пронесло.

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Когда впервые проявляется атопический дерматит

Болезнь чаще всего начинается в первые 6 месяцев жизни после введения прикорма или перехода с грудного вскармливания на дополнительное или искусственное питание. Впрочем, она может начаться и в более позднем возрасте. Но пик заболевания, как правило, наступает до 2-х лет.

Атопическим дерматитом в основном страдают дети, проживающие в крупных городах или развитых странах. Распространенность этого заболевания за последние 30 лет увеличилась, сегодня до 20% детей из промышленно развитых стран подвержены этому заболеванию.

В это трудно поверить, но многие исследователи объясняют такую избирательность атопического дерматита… улучшением гигиенических условий, в которых рождается и проживает ребенок.

Среди факторов усугубляющих течение атопического дерматита — пересушенный воздух в квартире, контакт с агрессивными моющими средствами, ковровые покрытия в детской комнате, избыток пыли и табачный дым, использование синтетических тканей в одежде или постельном белье ребенка и негативный эмоциональный фон в семье малыша.

Провоцирующим фактором можно считать и холодное время года, летом атопический дерматит, что называется, притихает.

Если не чешется — не атопический дерматит

Существует ряд типичных симптомов атопического дерматита. Родители сразу обращают внимание на пересушенность кожы, ее растрескивание, характерную сыпь… И самое главное — зуд, изматывающий ребенка, лишающий его сна. Дети становятся беспокойными, агрессивными и все время норовят почесать зудящее место.

Когда малыш расчесывает кожу до крови, в зону пораженных участков могут проникать микроорганизмы, и тогда к заболеванию подключается грибковая, вирусная или бактериальная инфекция, в частности стафилококковая, что чревато различными осложнениями. Более того, болезнетворная микрофлора выступает не только в качестве инфекционного агента, но и в качестве дополнительного аллергизирующего фактора.

Развитие и течение атопического дерматита в каждом возрасте имеет свои особенности. С 3 до 6 месяцев болезнь проявляется остро. Поражаются в основном щеки, лоб, ушные раковины, волосистая область головы, коленные и локтевые сгибы рук и ног, ягодицы. Родители обнаруживают зудящие симметричные высыпания с образованием корочек-чешуек на пораженной коже младенца.

— Но, независимо от возраста, острая стадия атопии может исчезнуть так же внезапно, как и появилась. Однако это не означает исчезновения самой патологии. Она просто скрывается в организме и ожидает подходящего случая для активизации, — подчеркивает доктор Стовбыр.

Ко второму году жизни у 60% малышей клинические проявления атопического дерматита могут полностью исчезнуть. При переходе же болезни в хроническую форму рецидивы атопического дерматита случаются на протяжении всей жизни.

Как и чем лечить

Лечение атопического дерматита у детей включает противовоспалительную, антибактериальную, противозудную терапию и увлажнение.

Об увлажнении надо сказать отдельно. Постоянное увлажнение кожи — залог длительного улучшения состояния малыша. Следовательно, существенно уменьшается потребность активного использования противовоспалительных препаратов.

— Специальные кремы и мази — эмоленты — препятствуют пересыханию, восстанавливают барьерную функцию кожи. Ведь они содержат физиологические липиды, родственные липидам эпидермиса, — подчеркивает доктор Стовбыр. — Даже когда острую фазу болезни удалось преодолеть, эмоленты должны получить постоянную прописку в домашней аптечке и использоваться ежедневно с целью профилактики.

Одна из самых больших ошибок родителей — отмена купания детей, особенно при обострении болезни.

— Напротив, деткам с атопическим дерматитом просто необходимо ежедневное купание — до 15 минут, — подчеркивает Анна Стовбыр. — Оно очищает и увлажняет кожу, улучшает проникновение лекарственных препаратов, предотвращает инфицирование, да и просто доставляет удовольствие ребенку.

Вода для купания должна быть приятно теплой, но ни в коем случае не горячей. Горячая еще больше пересушит кожу. Чтобы дехлорировать воду из-под крана, ее нужно отстаивать около 2-х часов, а потом уже нагревать для купания. Не стоит добавлять в воду настои череды, ромашки, корня солодки, имеющие подсушивающий эффект, лучше отдать предпочтение специальному маслу для смягчения воды.

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Категорически нельзя использовать при купании мочалку и мыло. Выбирайте гипоаллергенные гели. После купания кожу ребенка стоит лишь промокнуть мягким полотенцем. Но не вытирать досуха! На еще влажную кожу необходимо нанести специальные средства — те самые эмоленты.

Если домашнее лечение не помогает, то при тяжелых случаях врач может назначить кортикостероидные препараты: местно — мази, кремы, лосьоны или курс уколов в условиях стационара. Очень эффективны влажные обертывания. Но эта процедура проводится только в условиях медицинского центра.

Диета при атопическом дерматите

Это самый сложный аспект лечения атопического дерматита. Даже мнения специалистов расходятся: одни — за жесткую диету, другие — за минимальные ограничения в детском питании.

Сейчас все больше педиатров и диетологов склоняются к тому, что жесткой должна быть только так называемая “стартовая” диета. А потом рацион должен постепенно расширяться. Ведь длительное применение гипоаллергенной диеты может привести не только к нарушению физического развития ребенка, но и к серьезным социально-психологическим проблемам.

Детальные рекомендации по рациону детей, страдающих атопическим дерматитом, может дать только врач, наблюдающий ребенка и учитывающий течение болезни и индивидуальные особенности малыша. Но в любом случае, из питания следует исключить продукты, содержащие экстрактивные вещества, консерванты и красители. Блюда готовятся на пару, отвариваются, запекаются. Пища не должна быть горячей.

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