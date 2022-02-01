Вакцинация детей от полиомиелита с 1 февраля – что нужно знать

С 1 февраля 2022 года в Украине стартует первый этап кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Эта мера – ответ на вспышку заболеваемости среди детей в стране.

Кампания продлится в течение трех недель.

В это время рекомендуется привить детей от шести месяцев до шести лет (5 лет 11 месяцев 29 дней), которые пропустили введение вакцины по определенным причинам. Иммунизацию будут проводить инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) французского производства в монодозных или многодозных флаконах.

— Она содержит неживые вирусы полио всех трех типов. Государство закупило более 400 тыс. доз такой вакцины для покрытия общих потребностей и проведения первого этапа иммунизации в рамках кампании, — говорится на сайте Минздрава.

Препарат вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтовидную мышцу руки. В ягодицу вакцину не колют!

Что нужно делать родителям?

Заранее ознакомиться с Национальным календарем профилактических прививок и сравнить его с уколами, внесенными в медицинскую карту ребенка. Если вы заметили, что какой-то из прививок нет, нужно обратиться к своему семейному врачу или педиатру. Записаться на прием.

— Не нужно начинать серию вакцинации сначала, если была пропущена какая-либо из доз. Независимо от того, сколько времени прошло. Необходимо ввести недостающие дозы по графику с соблюдением минимальных интервалов, — объясняют в профильном ведомстве.

Если сообщают, что вакцины нет, нужно обратиться к руководителю медучреждения. А если это не помогло, в департамент/управление здравоохранения в вашей области.

Полиомиелит — опасное для жизни инфекционное заболевание. Его провоцируют полиовирусы, попадающие в организм из-за немытых рук, зараженной воды и пищи.

В группе риска находятся дети до шести лет. Заболевание провоцирует неизлечимый паралич.

Лекарства от этой болезни не существует. Единственной и безальтернативной защитой является вакцинация от полиомиелита.