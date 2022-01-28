Украине произошла вспышка полиомиелита. В ответ на это в стране стартует кампания по вакцинации детей, пропустивших (или не сделавших вообще) вакцинацию, предусмотренную Национальным календарем профилактических прививок.

Полиовирус циркулирует в стране из-за низкого уровня охвата прививками и чревато возможным появлением неизлечимого паралича у невакцинированного или не полностью вакцинированного ребенка.

Однако защита от последствий болезни есть. А это – вакцинация.

Первый этап вакцинации, который начинается во всех регионах 1 февраля 2022, позволит защитить детей от неизлечимого паралича, в случае если они инфицируются полиовирусом. Продлится он три недели.

Прививки обязательно нужно сделать детям в возрасте от 6 месяцев до 6 лет (5 лет 11 месяцев 29 дней), которые по определенным причинам пропустили одну или более необходимых возрасту доз прививки.

Родители таких детей должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

На первом этапе кампании будет использована инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) французского производства в монодозных или многодозных флаконах. Она содержит инактивированные вирусы полио всех трех типов.

Государство закупило более 400 тыс. доз такой вакцины для покрытия общих нужд и проведения первого этапа иммунизации.

Вакцину вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтовидную мышцу руки. В ягодицу вакцину не вводят!

Вакцина ИПВ предотвращает развитие клинических проявлений инфекции при попадании полиовируса в центральную нервную систему, таким образом защищая от паралича.

Как проверить вакцинальный статус своего ребенка и получить прививку?

1. Ознакомьтесь с Национальным календарем профилактических прививок.

2. Просмотрите медицинскую карточку своего ребенка и проверьте данные о прививках.

3. Проверьте, получил ли ребенок все прививки в соответствии с возрастом.

4. Если вы заметили, что какого-либо из прививок не хватает, обратитесь, пожалуйста, к своему семейному врачу или педиатру.

Прививку от полиомиелита можно получить бесплатно у своего семейного врача или педиатра, если они работают в учреждении, имеющем договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

Если прививка не сделана вовремя

Не следует начинать серию вакцинации сначала, если была пропущена какая-либо из доз. Независимо от того, сколько времени прошло. Необходимо ввести недостающие дозы по графику с соблюдением минимальных интервалов.

Что делать, если вам говорят, что нет вакцины?

Если вам говорят, что вакцины нет или безосновательно отказывают от вакцинации, нужно обратиться к руководителю медучреждения. Если руководитель не может или отказывается предоставить необходимую информацию, обратитесь в департамент/управление здравоохранения в вашей области.

Проверить актуальные данные о наличии вакцин можно на сайте Центра общественного здоровья.

Что такое полиомиелит

Полиомиелит – инфекционное заболевание, которое опасно для жизни. Его вызывают полиовирусы, которые попадают в организм обычно из-за немытых рук и иногда из-за зараженной воды и пищи. Особенно уязвимы к нему дети до 6 лет. В большинстве случаев полиомиелит протекает незаметно, однако человек продолжает распространять вирус и инфицировать других. В 1 из 200 случаев полио вызывает неизлечимый паралич. 5–10% из тех, кого парализовало в результате полиомиелита, умирают из-за поражения дыхательных мышц.

Лекарства от этой болезни не существует. Единственная и безальтернативная защита – вакцинация.